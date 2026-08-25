Ismét szettgyőzelem nélkül maradt a magyar válogatott a női röplabda Eb-n

Alig 19 óra telt el a magyar válogatott törökök elleni mérkőzése óta, máris újra pályára kellett lépnie a csapatnak, ráadásul a sorsdöntő, németek elleni találkozón. Az idő rövidsége miatt Alessandro Chiappini nem is tartott edzést a csapat számára, hanem a játékosok pihenéssel és videóelemzéssel töltötték az időt.

Ami a hétfői mérkőzést illeti, a legnagyobb példányszámú török napilap, a Hürriyet újságírója nem igazán volt elájulva saját csapata teljesítményétől. Azt ugye már az elején leszögezte, hogy Daniele Santarelli három eddigi cserejátékosnak is lehetőséget adott a pályán, és ők nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A 3:0-s győzelem ellenére egy Európa-bajnoki címért küzdő csapatnak nem lenne szabad ilyen gyenge teljesítményt nyújtania egy magyar csapat ellen. Arról nem beszélve, hogy a győzelmet Melissa Vargas játékának köszönhetik, az pedig szomorú, hogy végig a pályán kellett tartani.

Csereklye Zsófia (jobbra) öt pontig jutott (Fotó: Dömötör Csaba)

A keddi meccsen korántsem volt olyan hangulat, mint előző nap, mindössze néhány százan voltak kíváncsiak a két csapatra, köztük hat német és kéttucatnyi magyar drukker, akik a törökök ellen mutatott játékot szerették volna ezúttal is látni. Ezt a felszabadult játékot kérte a csapattól Alessandro Chiappini is, aki szerint az erőnléttel nem lehet probléma, a kérdés az a mentális állapot.

Eleinte ezzel nem volt gond, 2:1-re még vezettek is a mieink, de 10:10-nél és 16:15-ös német vezetésnél is együtt volt a két csapat. Ezt követően azonban már csak két pontra tellett a szettben, mind nyitásfogadásban, mind pedig támadásban teljesen szétesett a csapat, az pedig látszódott, hogy Németh Anettre nagyon odafigyelnek a németek.

Bozóki-Szedmák Rékának (jobbra) sem ment annyira (Fotó: Dömötör Csaba)

Az első labdamenetet leszámítva a második játszma sem kezdődött túl jól: bár csak két-három ponttal, de rendre az ellenfél vezetett, a kapitány pedig feladót cserélt, majd debütált az Eb-n a center Fekete Fanni is. Sajnos a játék képén ez sem változtatott, végül ezúttal egy szettlabdát hárítva 21 pontig jutott a csapat. A harmadik felvonás is csak 11:10-ig tartogatott szép dolgokat a mieinknek, onnan sorozatban nyolc pontot szereztek a németek, és ezzel gyakorlatilag eldöntötték a játszma és a mérkőzés sorsát is.

„Csalódottak vagyunk, mert nem úgy ment a játék, ahogyan az előző két meccsen – mondta el szomorúan a találkozó után Kiss Lilla, a válogatott nyitásfogadó ütője. – Sajnos kényszernek éreztük azt, hogy le kell győznünk a németeket, és ettől görcsössé váltunk. Fegyelmezetlenek voltunk, nem úgy működött a blokkvédekezés sem, ahogyan azt előtte megbeszéltük. Most le kell ülnie a csapatnak megbeszélni a történteket, hogy az utolsó két mérkőzésen meg tudjuk mutatni az igazi tudásunkat.”

VÉLEMÉNY Fekete Fanni, a válogatott centere: – Nagyon örültem, hogy én is debütáltam az Európa-bajnokságon, annak már kevésbé, hogy egy ilyen meccsen. Sajnos ezúttal nem sikerült úgy játszanunk, ahogyan az előző két meccsen, fegyelmezetlenek voltunk, amit egy ilyen szintű csapat kíméletlenül kihasznál. Az utolsó két mérkőzésre össze kell szednünk magunkat!

Így utólag úgy tűnik, hogy a csapatnak nem sikerült mentálisan kipihennie az előző napi mérkőzést, ami azért nagy baj, mert az utolsó két meccs a lettek és a szlovénok ellen pont ugyanilyen ütemben lesz majd. Persze kérdés, hogy egyáltalán lesz-e ennek akkor még jelentősége.

Sajnos a helyzet kísértetiesen emlékeztet a három évvel ezelőtti Eb-re, amikor a két favorit, a lengyelek és a szerbek ellen sikerült játszmát nyernie a mieinknek, akik ellen viszont győzelmi esély is volt (a szlovénok és az ukránok), azok ellen 3:0-s vereség lett a vége. A különbség annyi, hogy most csak szettlabdákig jutott a csapat, játszmagyőzelemig nem. Mindenesetre most a mieinknek következik egy egynapos pihenő, amikor rákészülhetnek az igencsak harcos, és az Eb-n már két szett megnyeréséig jutó lettek ellen.

NŐI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-CSOPORT

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 3:0 (17, 21, 14)

Isztambul, Sinan Erdem Sportcsarnok, 286 néző. Vezette: Kiriopulu (görög), Parvanova (bolgár)

NÉMETORSZÁG: ALSMEIER 13, Weitzel 8, WESKE 12, GROZER 12, Cekulaev 8, Straube. Csere: Cesar (liberó), Kohn, Othmann, Nestler, Strubbe 3. Szövetségi kapitány: Giulio Bregoli

MAGYARORSZÁG: Petrenkó 1, Kiss L. 8, Kump 4, NÉMETH A. 16, Bozóki-Szedmák 5, Csereklye 5. Csere: Kertész (liberó), Németh L., Pampuch, Kiss N., Fekete. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 4:2, 5:4, 8:5, 10:10, 15:12, 16:15, 22:16. 2. játszma: 0:1, 6:2, 7:5, 10:6, 11:9, 14:12, 17:15, 20:16, 24:20. 3. játszma: 2:1, 4:5, 8:7, 11:9, 19:10, 24:14

MESTERMÉRLEG

Giulio Bregoli: – Végig nagyon fegyelmezetten, a taktikát betartva játszott a csapat, és teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Nem vagyunk még csúcsformában, de a továbbjutásunk ezzel nagyjából megvan, így nyugodtabban készülhetünk a törökök és a lengyelek ellen.

Alessandro Chiappini: – Nagyon agresszíven kezdett a német csapat, erős nyitásokkal és szervákkal, ami sajnos meglepte a játékosokat, holott erre készültünk, és nekünk lett volna ugyanez a taktikánk. Ez pedig mentálisan lerombolta a társaságot, amin aztán nem sikerült átlépni. Most az a legfontosabb, hogy a fejekben is rendet rakjunk a lettek elleni meccsig.

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Törökország 9 pont (3 mérkőzés)

2. Lengyelország 6 pont (2, 6:1)

3. Németország 6 pont (3, 6:4)

4. Szlovénia 3 pont (2)

5. Lettország 0 pont (3, 2:9)

6. Magyarország 0 pont (3, 0:9)