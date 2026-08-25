Női röplabda Eb: a lengyelek nagy lépést tettek a csoport második helye felé a mieink hatosában

A vártnál simább, mindössze 92 perces mérkőzés első játszmája simán lett a lengyeleké, a találkozó kulcsa az ő szempontjukból viszont nem ez, hanem a második szett megnyerése volt, abban ugyanis 25:24-ig végig a szlovénok vezettek – volt, hogy hat ponttal is –, ám végül azt is a lengyelek nyerték meg.

A találkozó legjobbja a 24 pontos Magdalena Stysiak volt, a szlovénoktól a korábbi Vasas-játékos Fatoumatta Sillah 19 pontot szerzett.

A lengyelek így továbbra is hibátlanok, a szlovénok egy győzelemet és két vereséget tudhatnak maguk mögött – előbbiek egyúttal biztosították nyolcaddöntős helyüket. A nyeretlen magyar csapat csütörtökön a lettekkel, pénteken a szlovénokkal játszik, a hatos csoportokból a legjobb négy jut tovább.