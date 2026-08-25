Női röplabda Eb: a lengyelek nagy lépést tettek a csoport második helye felé a mieink hatosában

A vártnál simább, mindössze 92 perces mérkőzés első játszmája simán lett a lengyeleké, a találkozó kulcsa az ő szempontjukból viszont nem ez, hanem a második szett megnyerése volt, abban ugyanis 25:24-ig végig a szlovénok vezettek – volt, hogy hat ponttal is –, ám végül azt is a lengyelek nyerték meg.
A találkozó legjobbja a 24 pontos Magdalena Stysiak volt, a szlovénoktól a korábbi Vasas-játékos Fatoumatta Sillah 19 pontot szerzett.
A lengyelek így továbbra is hibátlanok, a szlovénok egy győzelemet és két vereséget tudhatnak maguk mögött – előbbiek egyúttal biztosították nyolcaddöntős helyüket. A nyeretlen magyar csapat csütörtökön a lettekkel, pénteken a szlovénokkal játszik, a hatos csoportokból a legjobb négy jut tovább.
NŐI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
Lengyelország–Szlovénia 3:0 (14, 26, 18)
Németország–Magyarország 3:0 (17, 21, 14)
Az állás: 1. Törökország 9 pont (9:1, 248:147), 2. Lengyelország 9 (9:1, 253:204), 3. Németország 6, 4. Szlovénia 3, 5. Lettország 0 (2:9), 6. MAGYARORSZÁG 0 (0:9)
B-CSOPORT, BRNO
Görögország–Ausztria 3:1 (–20, 18, 12, 14)
Csehország–Ukrajna 3:1 (14, –21, 19, 21)
Az állás: 1. Szerbia 9 pont (3 mérkőzés, 9:1), 2. Csehország 9 (4, 10:5), 3. Görögország 8 (4), 4. Ukrajna 4 (4), 5. Bulgária 3 (3), 6. Ausztria 0 (4)
C-CSOPORT, BAKU
Belgium–Románia 3:0 (21, 20, 17)
Hollandia–Spanyolország 3:0 (13, 11, 16)
Az állás: 1. Hollandia 8 pont (9:2, 263:200), 2. Belgium 8 (9:2, 256:197), 3. Azerbajdzsán 8 (9:3), 4. Románia 2, 5. Spanyolország 1, 6. Portugália 0
D-CSOPORT, GÖTEBORG
Olaszország–Szlovákia 3:0 (19, 18, 20)
Svédország–Horvátország 3:2 (–16, –22, 19, 16, 21)
Az állás: 1. Olaszország 12 pont (4 mérkőzés), 2. Franciaország 9 (3), 3. Svédország 7 (4), 4. Horvátország 3 (4), 5. Szlovákia 2 (4), 6. Montenegró 0 (3)