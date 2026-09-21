Női kézilabda Eurokupa: Kukely Anna helyett Kajdon a keretben

A magyar szövetség honlapjának hétfői híradása szerint Kukely Anna, a Mosonmagyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz, helyére Kajdon Blanka került be a keretbe. A Váci NKSE-t erősítő poszttársa eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Kajdon és Kukely együtt nyert ifjúsági, majd junior Európa-bajnokságot 2019-ben, illetve 2021-ben.

Korábban – lábműtétje miatt – a Bajnokok Ligája-címvédő francia Metz HB jobbátlövője, Albek Anna került ki a keretből. Az Eurokupa szombati elődöntőjében – közép-európai idő szerint 13.15-től – az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő Norvégia lesz az Eb-bronzérmes magyarok ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia és Dánia találkozik.