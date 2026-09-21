Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda Eurokupa: Kukely Anna helyett Kajdon a keretben

V. H. L.V. H. L.
2026.09.21. 09:46
null
Kajdon Blanka (a labdával) bizonyíthat az Eurokupában (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Kajdon Blanka magyar női kézilabda-válogatott Kukely Anna
Kukely Anna helyett Kajdon Blanka került be az Eurokupa hétvégi, bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda-válogatott keretébe.

A magyar szövetség honlapjának hétfői híradása szerint Kukely Anna, a Mosonmagyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz, helyére Kajdon Blanka került be a keretbe. A Váci NKSE-t erősítő poszttársa eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Kajdon és Kukely együtt nyert ifjúsági, majd junior Európa-bajnokságot 2019-ben, illetve 2021-ben.

Korábban – lábműtétje miatt – a Bajnokok Ligája-címvédő francia Metz HB jobbátlövője, Albek Anna került ki a keretből. Az Eurokupa szombati elődöntőjében – közép-európai idő szerint 13.15-től – az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő Norvégia lesz az Eb-bronzérmes magyarok ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia és Dánia találkozik.

 

Kajdon Blanka magyar női kézilabda-válogatott Kukely Anna
Legfrissebb hírek

Női kézi: Albek Anna mégsem csatlakozik a válogatott kerethez, lemaradhat az Eb-ről is

Kézilabda
2026.09.18. 17:38

A Városligetben köszöntötték az 50 éve olimpiai bronzérmes női kéziválogatottunkat

Kézilabda
2026.09.16. 16:05

Golovin Vlagyimir: Magunknak kell bizonyítanunk

Kézilabda
2026.09.15. 10:57

Golovin kihirdette keretét – rájuk számít az Eurokupa négyes döntőjében

Kézilabda
2026.09.09. 12:27

Pálinger Katalin: Bízom benne, hogy a női válogatott úgy fejlődik tovább, ahogy az elmúlt években mutatta

Kézilabda
2026.07.10. 14:59

Hornyák Dóra alighanem örökös rekorderként vonult vissza

Kézilabda
2026.07.05. 14:16

Női kézilabda: nagyszerű hírrel jelentkezett Simon Petra Szantoriniről

Kézilabda
2026.06.12. 12:20

A Győr vereségéről, a Metz sikeréről és a válogatott jövőjéről beszélt Golovin Vlagyimir

Kézilabda
2026.06.09. 14:50