Strandröplabda Pro Tour: idén is szeptember elején lesz a budapesti verseny

Az európai szövetség a honlapján jelentette be, hogy a magyar fővárosban idén is rendeznek strandröplabda Pro Tour-Futures-viadalt, amelyen a férfiak és a nők is homokra lépnek.

A verseny pontos helyszíne egyelőre nem ismert, tavaly – ugyancsak szeptember első hétvégéjén – az óbudai Budapest Gardenben a Hajós Artúr, Stréli Bence páros bronzérmet szerzett.

Nem ez lesz idén az egyetlen nemzetközi strandröplabdás viadal Magyarországon, ugyanis július 16. és 19. között Budapest, közelebbről a Városliget lesz a házigazdája a Nemzetek Kupája nyolccsapatos döntőjének.

Ezt a 2022-ben életre hívott és a tenisz Davis Kupához hasonló, két-két duóból álló, válogatottakat felvonultató viadalt már negyedik alkalommal rendezik meg. A magyaroknak eddig egyszer sem sikerült bejutniuk a nyolcas döntőbe, de rendezőként most biztosan ott lesznek. Az elmúlt években Bécs, a lettországi Jurmala és a portugáliai Espinho volt a házigazda.