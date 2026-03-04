Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda Pro Tour: idén is szeptember elején lesz a budapesti verseny

2026.03.04. 17:37
A a Hajós Artúr, Stréli Bence páros tavaly bronzérmet szerzett Budapesten (Fotó: Árvai Károly)
Szeptember 3. és 6. között lesz idén a strandröplabda Pro Tour-Futures sorozat budapesti versenye.

Az európai szövetség a honlapján jelentette be, hogy a magyar fővárosban idén is rendeznek strandröplabda Pro Tour-Futures-viadalt, amelyen a férfiak és a nők is homokra lépnek.

A verseny pontos helyszíne egyelőre nem ismert, tavaly – ugyancsak szeptember első hétvégéjén – az óbudai Budapest Gardenben a Hajós Artúr, Stréli Bence páros bronzérmet szerzett.

Nem ez lesz idén az egyetlen nemzetközi strandröplabdás viadal Magyarországon, ugyanis július 16. és 19. között Budapest, közelebbről a Városliget lesz a házigazdája a Nemzetek Kupája nyolccsapatos döntőjének.

Ezt a 2022-ben életre hívott és a tenisz Davis Kupához hasonló, két-két duóból álló, válogatottakat felvonultató viadalt már negyedik alkalommal rendezik meg. A magyaroknak eddig egyszer sem sikerült bejutniuk a nyolcas döntőbe, de rendezőként most biztosan ott lesznek. Az elmúlt években Bécs, a lettországi Jurmala és a portugáliai Espinho volt a házigazda.

 

