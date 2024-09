Strandröplabda: tizennyolc évesen negyedik hely a felnőttek között Kínában

Veress Ákos és Tari Bence (Fotó: Török Attila)

Bár a dobogóra nem sikerült felállnia, így is karrierje eddigi legjobb eredményét érte el felnőtt Pro Tour Futures tornán a még ifjúsági korú Tari Bence és Veress Ákos. A Strandröplabdázásért SE 18 éves játékosai szenzációs évet tudhatnak maguk mögött, kezdve azzal, hogy tavaly augusztusban sporttörténelmi Európa-bajnoki bronzérmet szereztek az U18-as Eb-n, korábban magyar strandröplabdázó még sohasem állhatott dobogón világversenyen.

Soós Izsák tanítványai az idén nyertek felnőtt ob-fordulót, az országos bajnokság döntőjében pedig ezüstérmet szereztek. Az idei U20-as Eb-t a hetedik helyen zárták, a múlt heti U19-es világbajnokságon egészen az ötödik helyig meneteltek, ami szintén történelmi helyezés.

A fiúk a vb-t követően elindultak a csitongi versenyen, amelyen a főtáblán kezdték meg szereplésüket. Első meccsüket elvesztették a csoportban egy thaiföldi duó ellen, de aztán sikerült kiharcolniuk a továbbjutást egy japán kettőssel szemben. A nyolcaddöntőben előbb német duót győztek le döntő szettben, majd a négy közé kerülésért thaiföldi párosnál bizonyultak jobbnak ugyancsak a harmadik játszmában.

Az elődöntőben a verseny későbbi győztesei, a lett Toms Liepa és Ernests Puskundzis várt rájuk, míg a bronzmeccsen a német Niklas Helddel és Hennes Jorge Nissennel kerültek szembe, akik a selejtezőben egy másik magyar kettőst, Bogáncs Bálintot és Udvarhelyi Mártont búcsúztatták. Nem jött össze a revans, ezúttal is a németek nyertek, a mieinknek így maradt a negyedik hely, ám ez is remek eredmény, hiszen Pro Tour-versenyen a magyar strandröplabdázók közül eddig csak Hajós Artúrnak és Stréli Bencének sikerült bejutnia a négy közé. Tavaly két olaszországi viadalon is elődöntősök lettek: Rossanóban negyedikként, Cerviában pedig ezüstérmesként zártak.

Stréli egyébként ugyancsak az indulók között volt, újdonsült bajnok társával, Dóczi Domonkossal a 9. helyig jutottak, míg két másik magyar páros a selejtezőben vérzett el. A magyar küldöttség a jövő héten is indul egy hasonló besorolású tornán, ugyancsak Kínában, de Csingtaóban Tari és Veress a selejtezőből lesz kénytelen indulni.