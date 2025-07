Szalai Kristóf: Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy legyőztök a svédeket

„Eddigi pályafutásomnak ez volt az eddigi legjobb eredménye. A svéd rutinos együttes, sok játékosa szerepel külföldön nagyobb kluboknál Németországban vagy Olaszországban. Nagy siker, hogy mi, tizennyolc-húsz évesen lépést tartottunk velük, sőt meg is tudtuk verni őket. A visszavágón nekik csak két szettet kellett nyerniük a végső sikerhez, de miután elérték ezt, azután is ugyanolyan elánnal játszottak, Ezért tölt el bennünket büszkeséggel, hogy így is legyőztük őket.

Fiatalok vagyunk, sok a hátráltató tényező, nem tudunk sok feladatot rutinból megoldani. Sokszor a fiatalságból adódó hibáink vannak, amiket nehéz kiküszöbölni, de minden edzésen azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk, és hogy ez a csapat összeérjen. Ez az erősségünk, hogy összetartóak vagyunk.”