Férfi röplabda Európa-liga: magyar vereség a svédektől a döntő első meccsén

Múlt szombaton semleges pályán egyszer már összecsapott egymással a magyar és a svéd válogatott, méghozzá az Ezüst Európa-liga alapszakaszában, s akkor a svédek győztek három játszmában, azonban a magyar csapat fogadkozott, hogy a döntőben visszavág. És hogy nem csak a levegőbe beszéltek a mieink, azt az első játszmában fényesen bizonyították. Már az elején magukhoz ragadták a vezetést és ugyan a szett közepén néhány pont erejéig a vendégek fordítottak, egy 4:1-es szériával előbb visszavették a vezetést, majd egy újabb 5:2-vel el is húztak. Ekkor sikerült alaposan megszerválni az északiakat, Horváth Kristóf és Szalai Kristóf egy-egy ászt is kiosztott. Ezzel az előnnyel aztán négy szettlabdához jutott a magyar csapat és a másodiknál Jacob Link linkeskedte el a nyitást, amivel sikerült lezárni a játékrészt.

A vendégek a második felvonásban kezdtek el ébredezni, hogy ennek bizony a fele sem tréfa, s két magyar pont után ők kezdtek dominálni. A játszma közepén már hattal vezettek, de Szalai nyitássorozatával négyet ebből le is tudtak faragni. Időt is kértek a vendégek, s ennek köszönhetően stabilizálni tudták játékukat, így az egyenlítés már nem jött össze, sőt, a végjáték kezdetekor már öt pont volt a különbség. Végül ennyi szettlabdájuk is volt, és ugyan az elsőt Cziczlavicz Péter centertámadásával még sikerült hárítani, a másodikat már kihasználták.

Sajnos lendületben maradtak a vendégek a harmadik játszmában is, és bár a kecskeméti közönség végig lelkesen buzdította a fiatal magyar csapatot, folyamatosan nekik kellett futniuk az eredmény után. A vendégek leginkább a blokkmunkájukkal emelkedtek ki, ami nem is csoda annak tekintetében, hogy komoly magassági fölényben voltak. A szett közepén Nagy Péter a cseréknek is lehetőséget adott, így legalább a kezdőcsapat több tagja is kapott némi pihenőt, viszont ennek köszönhetően ezt a szettet nagyon simán nyerték a svédek.

Ez jót is tett, mert a negyedik szett elején a mieinknél volt az előny. De sajnos nem sokáig, egyre többet hibáztak a mieink és egy 0:4-es sorozatot követően Nagy Péter időt is kért. A mieink küzdöttek és csináltak nagyon szép dolgokat a pályán, azonban a remélt fordulat csak nem akart bekövetkezni. A végén sajnos 11 meccslabdája volt a vendégcsapatnak, s bár abból kettőt is sikerült hárítani, végül nem maradt el a svéd győzelem.

A 3:1-es svéd siker azt jelenti, hogy a vasárnapi, ulmeai visszavágón a mieinknek 3:0-ra, vagy 3:1-re kellene győznie ahhoz, hogy kiharcolják a 15 pontig tartó aranyjátszmát.

6. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 1:3 (21, –20, –16, –15)

Kecskemét, 800 néző. Vezette: Kiriopulu (görög), Savu (román)

MAGYARORSZÁG: Szalai 9, CZICZLAVICZ 10, Keen 3, HORVÁTH K. 10, Boldizsár 7, Varga P. 16. Csere: Takács M., Kiss M. (liberó), Kecskeméti 1, Péter B., Kispál 2, Bibók, Tóth K. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

SVÉDORSZÁG: Brink 7, Ekstrand 8, EKMAN 14, LINK 14, LINDBERG 18, Johansson 8. Csere: Andersson (liberó), Von Sydow 1, Enlund 7, Petersson. Szövetségi kapitány: Gido Vermeulen

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 5:5, 6:7, 9:11, 13:12, 18:14, 22:16, 24:20. 2. játszma: 2:0, 3:5, 4:8, 8:14, 12:14, 15:18, 16:21, 19:24. 3. játszma: 1:0, 3:5, 5:6, 6:9, 8:14, 10:18, 14:20, 14:20. 4. játszma: 2:1, 3:7, 6:9, 7:15, 9:19, 13:24

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, működött az, amit elterveztünk és az első két játszmában sikerült is hozni a játékunkat. Ezt követően viszont elment az önbizalmunk, elsősorban négyes helyen nem ment úgy a fiúknak, ahogyan kellett volna, ezt pedig ki tudta használni ellenfelünk. Ha itt és a centertámadásokban tudunk javulni, akkor lehet keresnivalónk a visszavágón.