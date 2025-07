Győzött és ezüstérmes a férfi röplabda-válogatott az Ezüst Európa-ligában

Azok után, hogy a döntő első mérkőzésén, csütörtökön Kecskeméten 3:1-es vereséget szenvedett a magyar csapat, nem voltak könnyű helyzetben Nagy Péter fiai, hiszen már csak aranyjátszmában vívhatták volna ki a végső sikert, s azt is csak úgy, ha előtte 3:0-ra vagy 3:1-re verik ellenfelüket – mindezt idegenben.

Mivel az első játszmát viszonylag simán nyerték a házigazdák, a mieink nem engedhettek meg több szettvesztést. Küzdöttek is becsülettel a második felvonásban, és a szett közepén két ponttal is vezettek, a végjátékba pedig egy ötös magyar sorozattal érkeztek. Ezt ugyan a svédek megfelezték, de a mieink így is kiegyenlítették a szettarányt. Ráadásul a harmadik szett közepén is öt volt az előnyük! Ekkor kaptak észbe a svédek, hogy ennek fele sem tréfa, és pillanatok alatt visszazárkóztak egy pontra, majd a végjáték elején fordítaniuk is sikerült. De így is a mieink jutottak szettlabdákhoz, és az ötödiket ki is használták.

Több poszton is cseréltek a hazaiak, s ennek köszönhetően alaposan megléptek a negyedik szettben, a mieink csak az eredmény után futottak, de hiába. Ezzel eldőlt az első hely sorsa, de a meccs nem: következett a döntő szett, amely hallatlanul izgalmasan alakult.

A térfélcserénél még a mieink álltak jobban, de aztán a svédek fordítottak és kettővel is vezettek. Csakhogy a magyar csapat sorozatban három pontot szerezve meccslabdához jutott, és bár a hazaiak kettőt is hárítottak, Keen Cameron blokkjával végül a harmadikat sikerült értékesíteni.

RÖPLABDA

FÉRFI EZÜST EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2:3 (17, –20, –27, 16, –15)

Umea, 675 néző. V: Pindral (lengyel), Yalcin (holland)

SVÉDORSZÁG: Brink 1, Ekstrand 9, EKMAN 12, LINK 20, LINDBERG 17, Johansson 7. Csere: Andersson, Svärd (liberók), Enlund 15, Von Sydow, Petersson. Szövetségi kapitány: Gido Vermeulen

MAGYARORSZÁG: Szalai 4, Cziczlavicz 9, Keen 2, HORVÁTH K. 24, Boldizsár 7, VARGA P. 19. Csere: Takács M., Kiss M. (liberók), PÉTER B. 21, Kecskeméti. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:2, 7:3, 11:8, 14:9, 14:11, 18:12, 22:14, 23:17. 2. játszma: 1:3, 5:4, 8:8, 9:11, 10:13, 13:14, 14:20, 18:21, 19:24. 3. játszma: 1:0, 2:3, 4:6, 6:6, 7:9, 8:13, 13:14, 14:16, 17:17, 18:19, 21:20, 22:22, 23:24. 4. játszma: 4:1, 4:3, 8:3, 10:8, 13:9, 16:11, 21:13, 24:16. 5. játszma: 1:0, 3:3, 6:8, 9:10, 13:11, 13:14

A döntő győztese: Svédország 4–2-es összesítéssel, 5:4-es szettaránnyal