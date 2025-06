A csopaki aranyérmesek Nyíregyházán sem találtak legyőzőre

A nőknél semmi sem változott a csopaki ob-forduló óta, ugyanaz a négy páros jutott be most is az elődöntőbe, ugyanazok játszották a finálét és a végső sorrend is ugyanaz lett, mint három hete. Legfeljebb az eredmény volt ezúttal szorosabb: a bronzmeccsen Munkácsi Réka és Uhlmann Fanni egy 25:23-as első szett után volt kénytelen fejet hajtani Gubik Hanna és Nagy Eszter előtt, igaz, a másodikban ezután kissé összezuhantak és a tízből sem tudtak kijönni. A döntőt a Vasvári testvérek kezdték jobban, de Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn ötpontos hátrányból is fordítani tudott. A másodikban aztán simán visszavágott a csopaki győztes és a döntő szettben is elhúztak 10:5-re. Ugyan ellenfelük ezután kétszer is visszajött két pontra, de az utolsó három pont Vasváriéké lett.

A férfiaknál is a csopaki győztes dominált: Kunert és Polgár az elődöntőben a 2019-es bajnok Bán Viktort és Kiss Dánielt győzték le a döntő szettben, csakúgy, mint a Balaton partján negyedik Mikuláss Koch Marcell és Szabó Vilmos Solti Pétert és a Csopakon más párral ezüstérmes Ghazal Jamilt. Pedig utóbbi saját testi épségét sem kímélte a sikerért, megsérült a harmadik játszmában, így a bronzmérkőzést le sem tudták játszani. A két döntős már találkozott egyszer Nyíregyházán, rögtön az első körben, hiszen Mikuláss Koch és Szabó ezúttal is a selejtezőben kezdett, s mivel a csoportmeccsen a döntő szettben kikaptak, így alaposan kimaxolták a hétvégét: pénteken két, szombaton négy, vasárnap pedig két mérkőzést játszottak, ráadásul abból háromszor is döntő szettet. Ez meg is látszott a kezdésükön, mert azt simán nyerte az idei ob-fordulókon veretlen Kunert és Polgár, a második játszmára viszont felszívták magukat és a szett közepén négy-öt ponttal is sikerült meglépniük. 15:10-ről azonban egy pontra jöttek vissza Kunerték, így újra nyílt lett a játszma, annak a vége azonban Szabóéké lett, így következett a döntő szett, ahol végig fej fej mellett halattak, s a végén rendre Polgárék jutottak meccslabdához, amelyből a harmadikat értékesítették. Folytatás két hét múlva Tatán.

STRANDRÖPLABDA OB

2. FORDULÓ, NYÍREGYHÁZA

FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

Kunert, Polgár–Bán, Kiss D. 2:1 (17, –19, 9)

Mikuláss Koch, Szabó V.–Ghazal, Solti 2:1 (–22, 18, 9)

DÖNTŐ

Kunert, Polgár–Mikuláss Koch, Szabó V. 2:1 (13, –17, 17)

A 3. HELYÉRT

Bán, Kiss D.–Ghazal, Solti 2:0 (0, 0).

A végeredmény: 1. Kunert Mátyás, Polgár Levente, 2. Mikuláss Koch Marcell, Szabó Vilmos, 3. Bán Viktor, Kiss Dániel, 4. Ghazal Jamil, Oláh Botond.

NŐK ELŐDNÖTŐ

Honti-Majoros, Posztós-Szabó–Gubik, Nagy E. 2:1 (–21, 17, 6)

Vasvári E., Vasvári Zs.–Munkácsi, Uhlmann 2:0 (16, 12)

DÖNTŐ

Vasvári E., Vasvári Zs.–Honti-Majoros, Posztós-Szabó 2:1 (–19, 13, 10)

A 3. HELYÉRT

Gubik, Nagy E.–Munkácsi, Uhlmann 2:0 (23, 9).

A végeredmény: 1. Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi, 2. Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn, 3. Gubik Hanna, Nagy Eszter, 4. Munkácsi Réka, Uhlmann Fanni