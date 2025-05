Női röplabda Extraliga: a MÁV Előre ötödik a nőknél

A fővárosiak eddig mindkét hazai találkozójukat nyerték a párharcban, de a másodikat már csak az ötödik szettben. Ez is előrevetítette, hogy nem lesz könnyű dolguk az utolsó találkozón, s ez be is bizonyosodott, azok után, hogy az első szettet magabiztosan nyerték a székesfehérváriak. A második felvonásban magára talált az ute, s a végjátékban három ponttal is vezettek, de 23:21 után képtelenek voltak újabb pontot szerezni. A harmadik játszma közepétől már teljesen szétestek a lilák, így Kaszap Tamásnak az is belefért, hogy pályára küldje a korábbi válogatott Tóth-Bodovics Hannát, aki ezzel a meccsel fejezte be aktív pályafutását.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

AZ 5. HELYÉRT, 5. MÉRKŐZÉS

ÚJPESTI TE – MÁV ELŐRE FOXCONN 1:3 (–20, –23, –16)

Szilágyi utca, 105 néző. V: Jámbor, Árpás.

UTE: Whitney, Zólyomi 2, GRAFORT 18, Jelinková 11, Canak, Bagyinka. Csere: Dömsödi (liberó), Tarin 6, Csereklye 3, Märcz 1, Finé Martínez, Jámbor, Szatmári 2. Edző: Alper Erdogus

MÁV ELŐRE: Michalewicz 5, Pallag 8, Andersson 5, MARKOVIC 15, SZILÁDI 7, OROSZ 8. Csere: Tóth J. (liberó), Szabó L. 1, Kovács E., Tóth-Bodovics. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 8:5, 10:11, 12:17, 16:19, 17:23, 20:23. 2. játszma: 4:2, 5:6, 9:8, 12:9, 13:13, 19:16, 21:20, 23:21. 3. játszma: 1:2, 4:3, 4:7, 7:7, 8:12, 9:14, 10:18, 15:20, 15:20, 16:22

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a MÁV Előre javára