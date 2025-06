Éremszerzésben bíznak a játékosok a női röplabda Európa-liga négyes döntője előtt

„Nem szeretnék nagyképű lenni, de örülnék, ha aranyéremmel jönnénk haza, azonban ha bármilyen színű medált szerzünk, nem leszek csalódott” – tekintett előre a 31-szeres válogatott röplabdázó.

A center Kump Alíz – aki Nyíregyházáról nemrég a világ egyik legerősebb bajnokságának számító olasz élvonalban szereplő Perugiához szerződött – arról beszélt, hogy ha már bejutottak a négyes döntőbe, akkor „jó lenne azt meg is nyerni”.

„A legfőbb ugyanakkor az, hogy ahogy eddig, úgy most is élvezzük a játékot, hagyjunk ott mindent a pályán, aztán meglátjuk, ez mire lesz elég. Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz már az elődöntő is, de valahogy ebben az Európa-liga-sorozatban megtaláltuk az utunkat, elhittük, hogy igenis itt a helyünk, így remélem, ez kitart a végjátékra is” – mondta a 21 éves röplabdázó.

A 23-szoros válogatott játékos meglátása szerint kulcsfontosságú lesz, hogy a másfél hete, Kaposváron mutatott játékukat tudják hozni, mert előtte nem mindig megfelelően oszlottak el közöttük a pontok, s azt is kiemelte, hogy ahogy eddig, úgy ezúttal is kulcsszerep várhat azokra a játékosokra is, akiknek menet közben, a padról kell beszállniuk.

A Vasassal idén bajnok és kupagyőztes Glemboczki Zóra azt mondta, a bakui nyitóhétvége második, szlovénok elleni meccse után egy kicsit megijedtek, mert abban a találkozóban sokat hagytak, utána azonban „átkattant valami” a csapatban, és Balázsfalván már elhitték, hogy tudnak győzni. Szerinte ennek volt köszönhető, hogy ott a románokat és a görögöket is nehéz helyzetből felállva felül tudták múlni.

Fotó: Kovács Péter

„Az első hétvége után nem feltétlenül gondoltuk, hogy ott leszünk Svédországban, de titkon azért reménykedtünk benne. Romániában teher nélkül tudtunk játszani, de Kaposváron, amikor kézzel fogható közelségbe került a négyes döntő, mert két olyan válogatottal találkoztunk, amely papíron gyengébb nálunk, volt rajtunk nyomás. Ezt ha nem is könnyen, de tudtuk kezelni, s most a final fourban ismét nem lesz a vállunkon teher, így csak élvezni szeretnénk a ránk váró meccseket” – tekintett előre a 24 éves nyitásfogadó, aki posztján megosztja a terheket Szedmákkal és Kiss Grétával.

Ennek kapcsán kiemelte, a másik két, a sorozatban kisebb szerepet kapott poszttársukkal – Ratkai Pannával és Kiss Lillával – minden téren jól kiegészítik egymást, és az is sokat segít nekik, hogy az edzésen van versenyhelyzetük.

„Ha valakinek jobb napja van, annak a többiek próbálnak aládolgozni, ha pedig valakinek épp nem megy annyira, akkor van, aki a sarokból bejőve tud segíteni. Tudjuk kezelni az edzéseken is ezt a helyzetet és a pályán kívüli kapcsolatunkra sem hat ki ez az egészséges rivalizálás. De az egész csapatra elmondható, hogy remek közöttünk az összhang, ebben is bízhatunk az elődöntőben és az éremmeccsen” – összegzett a 22-szeres válogatott játékos.

Fotó: Kovács Péter

A magyarok az alapszakaszban 5/1-es mutatóval a negyedik helyen zártak: a bakui nyitóhétvégén az azerieket legyőzték és a szlovénoktól kikaptak, a romániai Balázsfalván a házigazdák és a görögök ellen is 3:2-es sikert arattak, míg a kaposvári záráson Montenegrót és Portugáliát egyformán 3:1-re győzték le.

Az olasz Alessandro Chiappini irányította magyar csapatra az ängelholmi végjátékban előbb az alapszakaszgyőztes románok várnak szombaton 16 órától, míg másnap az ukrán-svéd párharc győztesével vagy vesztesével találkoznak.