Chiappini: Jó karakterisztikájú, erős válogatottakkal találkozunk

A magyar válogatott olasz szakvezetője, Alessandro Chiappini a nemzeti csapat csütörtök esti, balázsfalvai edzése előtt arról beszélt az MTI-nek, hogy a múlt heti első, bakui tornán – noha félt attól, hogy a hazaiak elleni nyitómeccsen magukkal ragadják majd az érzelmek tanítványait – együttese nagyon jó mentalitással lépett pályára. „Szerencsére a lányok nagyon fókuszáltak voltak a mérkőzés első pillanatától kezdve, fegyelmezetten, taktikusan röplabdáztak, ennek lett az eredménye a háromjátszmás siker” – elevenítette fel a múlt pénteki történéseket a szakember.

Chiappini azt is elmondta, a második, szlovénok elleni összecsapáson aztán csapata „nem a megfelelő módon” használta az érzelmeit, ugyanis a találkozó elején a szlovénok rengeteget rontottak, a magyaroknak lett volna esélyük arra, hogy másként alakítsák az összecsapást, de ki nem kényszerített hibáikból a rivális erőt merített, míg az ő együttese folyamatosan veszítette el az azeriek ellen összeszedett önbizalmát. „Tudjuk, hogy a szlovén válogatott jó, de több volt abban a meccsben” – összegzett a tréner.

A szövetségi kapitány a péntek–szombati, balázsfalvai tornára vonatkozó kérdésre azt mondta, együttese két erős ellenféllel találkozik: a románok a nyitóhétvégén mindkét meccsüket játszmaveszteség nélkül nyerték a portugálok, illetve a házigazda svédek ellen, míg a görögök odahaza a horvátokkal szemben alulmaradtak ugyan, de két nappal később a szlovákok ellen javítottak.

„Ezúttal a románok lesznek hazai pályán, meg kell próbálnunk kihasználni, hogy emiatt nyomás lesz rajtuk. Ez azonban nem lesz könnyű, mivel egy jó karakterisztikájú, erős válogatottról beszélünk. Ugyanez igaz a görögökre is, de mindkét ellenfélnek van gyenge pontja, ezeket igyekszünk majd kihasználni” – tekintett előre Chiappini.

A válogatottban múlt hétvégén bemutatkozott feladó, a Vasas második csapatában játszó Kiss Nóra a debütálására visszautalva kiemelte, még nem nagyon tudta feldolgozni azt, hogy itt lehet a nemzeti csapattal, mert a meghívója is „teljesen váratlan volt”, miután eredetileg csak a tartalékok között számolt vele Chiappini. „Éppen ezért az is meglepett, hogy a múlt héten mindkét meccsen pályára léphettem. Sokat segített a beilleszkedésben, hogy több klubtársam is itt van, de a többiek is segítőkészek voltak mindenben a pályán és azon kívül is” – fogalmazott a 19 éves játékos, aki egy éve még a másodosztálynak számító NB I-ben akkor nyolcadik Szeged röplabdázója volt.

Kiss úgy érzi, főleg a szezon második felében tudott annyit előre lépni, hogy az edzőtáborba magabiztosan tudott eljönni. „Nagyon sokat dolgoztunk a Vasasban, tudtam fejlődni, de itt azért más volt a hangulat meg a mérkőzések minősége is ahhoz képest, amihez az Extraligában hozzászoktam” – hangsúlyozta Kiss Nóra. A játékoskeretben egyetlen – kényszerű – változás volt a baki nyitó fordulóhoz képest: a beteg Ambrosio Melani helyett ezúttal Kertész Petra kaphat lehetőséget. Az 1/1-es győzelmi mutatóval álló magyar válogatott – amely közel tízórás utazás után este már edzett is a balázsfalvai sportcsarnokban – pénteken a házigazda románok és szombaton a görögök ellen is magyar idő szerint 15.30-kor lép pályára, az M4 Sport mindkét összecsapást élőben közvetíti.