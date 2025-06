A dobogó (is) telitalálat volt

1. MÁV Előre Foxconn (NS-tipp: 1.)

Az már a rajt előtt látszott, hogy a tavalyi két döntős idén is kiemelkedik a mezőnyből. Míg azonban a fehérváriak erősíteni tudtak, a kaposváriak gyengültek, erre alapoztuk tippünket, ami be is jött.

2. Fino Kaposvár (2.)

Ez a tippünk is telitalálat volt, a magyarázat pedig eggyel feljebb olvasható. A rekordbajnok somogyiaknak két aranyérem után ezúttal meg kellett elégedniük az ezüstéremmel.

3. GreenPlan-VRC Kazincbarcika (3.)

A Vegyész tavaly nagy meglepetésre nem jutott be a négy közé, akkor a meglepetéscsapat MAFC búcsúztatta. Úgy gondoltuk, ilyen malőr kétszer nem fordulhat elő a borsodiakkal, nem is tévedtünk, sőt, a bronzmeccsen a fővárosiaknak is visszavágtak.

4. MAFC (5.)

A tavalyi bronzérem hatalmas meglepetés volt, de úgy gondoltuk, a fővárosiak az idén nem tudják megismételni ezt a teljesítményt. Sőt, a négy közé sem vártuk őket – nem sokon múlt, mert a Pénzügyőr ellen csak az ötödik meccsen tudták kiharcolni a továbbjutást. Az más kérdés, hogy végül lemaradtak a dobogóról.

5. Debreceni EAC (4.)

Tavaly a klub történetének legjobb eredményét érték el a negyedik hellyel a debreceniek, azt vártuk, ezt idén megismétlik. Csakhogy a negyeddöntőben a Kazincbarcika túl nagy falat volt, így maradt a középmezőny, amelyben azonban minden párharcot megnyertek.

6. Kecskeméti RC (6.)

A korábban szebb napokat is megélő kecskemétiek mostanában inkább az utánpótlás-nevelésre fektetik a hangsúlyt, magas szinten teszik, több bravúros sikert értek el, amelyek közül kiemelkedik a Pénzügyőr ellen 2–0-ra megnyert helyosztó.

7. Prestige Fitness Pénzügyőr SE (7.)

Hosszú sikerkorszakukat követően az elmúlt időszakban a fővárosiak is inkább az utánpótlásra koncentráltak. Az más kérdés, hogy a legutóbbi idényben számos, elsősorban kubai légióssal erősítettek, így viszont sokkal előkelőbb helyezésre is esélyük volt. Nem sokon múlt a négy közé kerülésük (lásd MAFC), ezután azonban – nincs jobb szó rá – elszórakozták a kecskemétiek elleni párharcot, és a TFSE elleni helyosztó megnyerése sem sokon múlt.

8. TFSE (11.)

Férfiasan bevalljuk, a legnagyobb mellélövést a harmadik fővárosi csapatnál követtük el, csak az utolsó előtti helyre vártuk. Erre alaposan rácáfolva a nyolc közé is beverekedte magát, és a hetedik helyről is a mindent eldöntő meccs ötödik játszmájában maradt le.

9. Dág KSE (9.)

A korábban szebb napokat is látott klubnak amatőr játékosokkal ez a helyezés a reális, még akkor is, ha az utolsó pillanatig harcban volt a nyolc közé kerülésért.

10. Miskolci EAFC-Peka Bau (8.)

Úgy gondoltuk, a borsodi gárda lesz az idény meglepetéscsapata, erről nem sokkal maradt le – az alapszakasz utolsó fordulójában is volt még esélye rá –, végül azonban a 9. helyről is lecsúszott.

11. Vidux-Szegedi RSE (10.)

Azt vártuk, hogy a néhány évtizede még topcsapatnak számító együttes előbbre lép, és úgy tűnt, jól is erősített, de még az idény közben végrehajtott edzőcsere sem hozta meg a kívánt változást.

12. Dunaújvárosi KSE (12.)

A dunaújvárosiak is évek óta azon klubok körébe tartoznak, amelyek a fiatalokra építenek. Persze ennek az az ára, hogy a bajnokságban nem tartoznak az élmezőnybe, sőt, a DKSE egy ideje „bérli” az utolsó helyet. Mindezek ellenére tagadhatatlan az előrelépés, hiszen ezúttal is szereztek pontot az újvárosiak és még a legjobbak ellen is képesek voltak szoros játszmákra.