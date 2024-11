Kétszettes előnyről kapott ki a Fino a Galatasaraytól a CEV-kupában

Bár Törökországban a férfi röplabda nincs olyan magas szinten, mint a női, de azért így is sokkal magasabban jegyzik, mint a magyart, lásd az Európa-bajnoki selejtezők eredményei. Erre azonban fittyet hányt a Fino Kaposvár, amely a legmerészebb álmokat is felülmúlva, remek játékkal, a néhány hónapos szünet után még Kaposváron maradó Baróti Árpád vezérletével megnyerte az első két játszmát a Galatasaray ellen. Sajnos várható volt, hogy nem bírják végig azt a tempót, amit addig diktáltak, így a törökök 0:2-ről is felálltak, s bár az ötödik játszmában a térfélcserénél még csak egy pont volt a különbség, ezt követően már csak egy pontot tudott szerezni a Fino. Ettől függetlenül ez az eredmény is sikernek számít, de 2:0-nál még a továbbjutás lehetősége is felrémlett, az pedig így távol került.

RÖPLABDA

FÉRFI CEV-KUPA, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FINO KAPOSVÁR–GALATASARAY (török) 2:3 (21, 22, –14, –18, –8)

Kaposvár, 1586 néző. Vezette: Varbanov (bolgár), Pindral (lengyel)

FINO: Magyar 3, HUBICSKA 10, Novoszelov 6, BARÓTI 22, Bögöly 6, Boldizsár 6. Csere: Jorge Feliciano (liberó), PAO CSI-JANG 11, Iván B. 3, Kalmár. Edző: Szlobodan Prakljacsics

GALATASARAY: Karasu 6, PATRY 22, Almeida Cardoso 2, Tümer 5, Yönet 3, ATANASZOV 14. Csere: Yesilbudak, Ergül (liberók), Acar, GÜNAYDI 17, Eksi 4. Edző: Umut Cakir

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 4:6, 10:7, 14:9, 16:14, 19:19, 23:19, 24:20. 2. játszma: 2:0, 3:3, 6:4, 9:10, 13:12, 15:16, 20:19, 22:22. 3. játszma: 0:3, 4:6, 6:12, 9:14, 11:21, 13:24. 4.játszma: 0:2, 2:7, 7:11, 13:14, 15:22, 17:24. 5. játszma: 3:1, 3:4, 5:7, 7:8, 8:9