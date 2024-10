Dupla Vasas-siker a Folyondár utcában

A Folyondár utcai páros meccsen a matinét a női Extraliga két csikócsapata játszotta, hiszen nemcsak a Vasas SC-t alkották fiatalok, a balatonfüredieknél a három légiós mellett csupa húsz év alatti játékos szerepelt. Utóbbiak jól kezdték a meccset és nagyon simán hozták az első szettet, Kőnig Gábornak igencsak bele kellett kevernie a kezdőcsapatba, hogy szoros szettekben végül fordítani tudjanak.

Altorjay Virág és Botyánszki Fanni pályára lépése jelentette a hatékony megoldást, illetve a feladóposzton Engin Lilien ügyeskedett. A vendégek így is a negyedik szett közepéig tartották magukat, ekkor kellett végleg fejet hajtaniuk.

A főfogás természetesen a bajnoki címvédő, illetve a kupadöntős összecsapása volt. Bár az első játszmában úgy tűnt, eléggé egyoldalú lesz a meccs, mert a Vasas Óbuda nagyon simán hozta a szettet, ezt követően sebességet tudtak váltani a csabaiak, és igencsak parázs csata alakult ki a pályán, de hát ezt várja mindenki egy rangadótól. Ekkor nem hagyták magukat lerázni a vendégek, s bár zömében a fővárosi együttes vezetett, a végjátékban Tóth Gábor alakulata vette át a kezdeményezést. Janisz Athanaszopulosz cserékkel próbált meg frissíteni, de ez csak arra volt elég, hogy 22:22-nél egyenlítsenek, ezt követően azonban újabb két csabai pont született, s bár az első játszmalabdát még hárították a hazaiak, a másodikat már nem sikerült.

A harmadik felvonásra azonban megint elfogyott a Békéscsaba lendülete, és a piros-kékek ugyanolyan könnyedén szerezték vissza a vezetést, ahogyan tették azt az első szettben. Ekkor fordult elő az a példátlan eset is, hogy a néhány órával korábban a Vasas SC-ben nyolc pontig jutó Rieder Evelin a „nagycsapatban” is pályára lépett ugyanabban a fordulóban (erre még Botyánszki Fanninak lett volna lehetősége, de őt végül nem küldte pályára mestere).

A negyedik felvonás viszont sokáig a másodikat idézte: 17:16-nál mindössze egy pont volt a különbség a két csapat között, azonban ekkor egy 7:1-es sorozatot produkáltak a fővárosiak, s ezzel gyakorlatilag el is döntötték a három pont sorsát és visszavették az első helyet a tabellán az UTE-tól.

RÖPLABDA, NŐI EXTRALIGA

VASAS ÓBUDA–MBH-BÉKÉSCSABA 3:1 (16, –23, 16, 19)

Folyondár utca, 320 néző. V: Jámbor, Adler

VASAS ÓBUDA: Glemboczki 11, PAPP O. 10, BANNISTER 20, SILLAH 19, Fekete F. 7, Leite 5. Csere: Juhár (liberó), Tóth S., Erőss 3, Török, Rieder. Edző: Janisz Athanaszopulosz

BÉKÉSCSABA: Koseková 2, Caraballo 6, Kiss E. 6, KOCIC 15, Dékány 4, MAYER 9. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Németh L. 2, Santos Hurst 3, Gajdács, Fekete R. Edző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 5:3, 6:6, 11:7, 14:8, 18:10, 24:15. 2. játszma: 5:3, 7:8, 12:9, 15:15, 17:18, 19:18, 20:22, 22:22, 22:24. 3. játszma: 5:2, 8:3, 9:6, 15:8, 17:9, 18:14, 22:16. 4. játszma: 0:2, 6:6, 9:7, 11:8, 12:12, 16:13, 17:16, 24:17

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Amikor egy szettben 12 ki nem kényszerített hibát követsz el, mint mi a másodikban, akkor ezen a szinten lehetetlen nyerni. A küzdőszellemmel elégedett vagyok, a Békéscsaba jó csapat, így okozott is nekünk nehézségeket, de erre van szükségünk. Mondtam már korábban is, hogy messze nem vagyunk kész, új csapatot építünk, így az mindegy, hogy az előző évadban hogy játszottunk. Biztosan lesz még ennél jobb a teljesítményünk, dolgozunk tovább.

Tóth Gábor: – Jelen pillanatban a maximumot nyújtotta a csapat, másrészről viszont voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, indokolatlanul hibáztunk. Nem is úgy, hogy kockázatot vállaltunk, hanem könnyebb helyzeteket rontottunk el, mint például az utolsó labdamenetnél, és egy Vasas szintű csapat ellen ez nem fér bele. Az pozitív, hogy a fiatalok is pályára léptek, és az is, hogy kihozták magukból a maximumot a lányok. Lehet még bennünk több is, képesek vagyunk magas szinten röplabdázni.

VASAS SC–SZENT BENEDEK RA 3:1 (–15, 21, 23, 18)

Folyondár utca, 140 néző. V: Sík, Adler

VASAS SC: Sinka 6, Zsombók A. 5, Kiss N., Kiss L. 6, RIEDER 8, Zsombók E. 3. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Engin 2, ALTORJAY 13, BOTYÁNSZKI 14. Edző: Kőnig Gábor

SZBRA: Gilibic 10, SZAKÁLY 13, Szuszics 6, JELINKOVA 22, Szabó K. 5, Kapronczai 4. Csere: Nagy E. (liberó), Vajai 1, Hőbe. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 3:6, 5:11, 9:11, 12:17, 13:22, 15:24. 2. játszma: 1:3, 10:6, 13:8, 18:10, 21:17, 23:21. 3. játszma: 2:3, 6:4, 6:9, 8:12, 14:14, 19:16, 22:23. 4. játszma: 3:1, 4:6, 7:6, 9:11, 17:13, 24:18

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Ez a meccs olyan volt, mint az első, csak ez más miatt. Tudtuk, hogy lehet esélyünk, emiatt idegesen, görcsösen kezdtünk, nem jöttek elő sem a gondolatok, sem a megoldások, nem voltunk precízek, a fürediek pedig kényük-kedvük szerint támadtak. A cserékkel sikerült megtalálnunk azt a hét embert, akikkel működött a játékunk, s szépen-lassan át is vettük a találkozó irányítását. Voltak hullámvölgyek, de ez minden meccsben benne van.

Tomás Varga: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első szettben taktikailag és játékban is az ellenfelünk fölé tudtunk kerekedni. A második szettben visszaesett a nyitásintenzitásunk, ez nagy hiba volt és sok energiát emésztett fel a folyamatos zárkózás is. A harmadik és a negyedik szettben sajnos a szintén fiatal erőkből álló ellenfelünk akarata érvényesült, hasonló képességű cserék érkeztek a pályára, ez is mutatja a rivális erősségét. Pontosan azért vágtunk bele a jelenlegi rendszerünkkel az idénybe, hogy a nagyon fiatal magyar játékosaink minél több hasonló szituációval találkozzanak és ezáltal fejlődjenek, erősödjenek. Bár még az évad elején járunk, de néhány játékszituáció azt mutatja, hogy jó úton haladunk!

DKSE–Fino Kaposvár 0:3 (–16, –17, –16), GreenPlan-VRCK–MAFC 2:3 (19, 22, –26, –16, –13), MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–15, –21, –18), Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE 3:1 (19, 27, –21, 18), TFSE–Kecskeméti RC 3:1 (23, –21, 21, 20). Az állás a 2. forduló után: 1. Kaposvár 6 pont (6:0), 2. MÁV Előre 6 (6:0), 3. TFSE 6 (6:1), 4. MAFC 5 (6:2), 5. VRCK 4 (5:4), 6. Kecskemét 3 (4:3), 7. Dág 3 (3:4), 8. DEAC 2 (3:5), 9. Pénzügyőr 1 (2:6), 10. MEAFC 0 (1:6), 11. Szeged 0 (1:6), 12. DKSE 0 (0:6) NB I Extraliga, férfiak