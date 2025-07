Négyet kapott otthon a Vasas a Csákvártól, a KTE elhasalt Szegeden, kécskei bravúr Kozármislenyben

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

A 19 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

VASAS FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–4 (1–3) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Fáy utca, Illovszky Rudolf Stadion, 1791 néző. Vezette: Molnár Attila (Kóbor Péter, Ország Péter)

VASAS: Kiss Á. – Girsik (Hős, a szünetben), Otigba (Németh B., 78.), Pávkovics, Hej – Kapornai (Radó, 65.), Hidi M. S. (Sztojka, a szünetben), Rab (Doktorics, a szünetben) – Urblík – Pethő, Barkóczi. Vezetőedző: Erős Gábor

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Umathum, Pál B., Helembai (Tifán-Bence, 76.) – Farkas A., Mészáros D. (Dencinger, 82.), Magyar Zs. (Karacs, 82.) – Szabó B. (Szalai P., 70.), Bányai P., Ominger B. (Baracskai, 76.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Magyar Zs. (0–1) a 14., Magyar Zs. (0–2) a 17. Hej (öngól, 0–3) a 37., Kapornai (1–3) a 45., Szalai P. (1–4) a 88. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nehéz higgadtan értékelni – rémálomszerűen kezdtünk... Nem akarok elhamarkodottan értékelni, most fel kell állnunk ebből a pofonból…

Tóth Balázs: – Óriási élmény volt ez a meccs! Működött, amit a hét közben elterveztünk. Külön öröm, hogy a segítőim, Kulcsár Dávid és Somodi Bence remekül összerakták a védekezést.

SOROKSÁR SC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szalai Balázs, Horváth Zoltán)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Króner, Kékesi, Horváth K. – Vass Á. (Németh, 71.), Madarász – Varga Z. (Korozmán, 71.), Köböl (Gálfi, 71.), Kundrák – Lovrencsics B. (Tóth G., 89.).Vezetőedző: Lipcsei Péter

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Kotula – Viczián (Hodonicki, 88.), Márkus (Daru, 63.) – Harsányi (Sármány, 88.), Zsolnai, Ésik (Balla, 63.) – Borsos (Kóródi, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Horváth K. (1–0) a 44., Zsolnai (1–1) a 64. percben

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Többet szerettem volna, hiszen a célunk a három pont megszerzése volt. Viszont tudtam, hogy új Csaba érkezik hozzánk, és nem adják könnyen a bőrüket. Bár egy gyönyörű góllal vezettünk, a második játékrészben, bár sikerült egyenlíteni a vendégeknek, a végén nekünk voltak lehetőségeink, de az utolsó passzok nem sikerültek. Nehéz bajnokságra számítok.

Csató Sándor: – Kértem, hogy bátran játsszunk, merjünk futballozni, mert biztos voltam benne, hogy lesznek lehetőségeink. A társaság jelentős része kicserélődött, így kell idő, hogy jobb teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgy érzem, igazságos eredmény született.



BVSC-Zugló–FC Ajka 4–0 (Farkas B. 10., Csernik 44., 88., Dénes A. 90+3.) (Kihagyott 11-es: Farkas B. 73.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE 1–0 (Novák Cs. 52.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC 0–2 (Grünvald 48., Pataki B. 76.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 17.30-kor kezdődött találkozók jegyzőkönyvei:

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KARCAGI SC 2–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1000 néző. Vezette: Katona Balázs (László István Sándor, Topálszki Szabin)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zachán, Bertus (Zvekanov, 90.) – Vidnyánszky (Kovalenko, 74.), Lőrinczy (Pintér Á., 64.), Sáreczki (Saja, 64.) – Szalai J. (Bartusz, 90.). Vezetőedző: Csertői Aurél

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Sághy, Fazekas L., Hidi P. (Vida M., 64.), Pap Zs. – Szűcs K. (Bodor, 64.) – Székely D. (Kaye, 77.), Szakács L. (Sain, 64.), Girsik – Tarcsi (László D., 81.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Szalai J. (1–0) az 5., Szalai J. (2–0) a 43. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Az első félidőben nálunk volt a labda, két gólt rúgtunk, simának tűnt a meccs. A második játékrészben agresszívebben futballozott ellenfelünk. Volt egy meccslabdánk, amely kimaradt, a Karcag pedig vérszemet kapott. Ráültünk a kétgólos előnyre, így tudott lehetőségeket kialakítani az ellenfél.

Varga Attila: – A tanulópénzt megfizettük, és ebből tanulunk a következő időszakban. Két nagyon súlyos egyéni hibát vétettünk a védelmi zónában, és ezt ellenfelünk megbüntette. Úgy mentünk ki a második félidőre, hogy megpróbáljuk megszerezni az egyik pontot, rúgtunk két kapufát, igaz, a Kövesd is egyet.

A Mezőkövesd hamar vezetést szerzett, majd kétgólos győzelmet aratott a Karcag ellen (Fotó: mezokovesdzsory.hu)

BUDAFOKI MTE–SZENTLŐRINC 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Király Zsolt, Kulman Tamás)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Kálnoki-Kis (Hajdú R., 61.), Jagodics M., Horgosi (Stumpf, 76.), Kun B. – Varga B. (Herczeg B., 83.), Németh M. (Bukta, 76.), Posztobányi, Rehó – Kovács D. (Vasvári, 76.). Vezetőedző: Mészöly Géza

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés O., Poór, Kiss-Szemán (Márta L., 57.) – Kesztyűs M., Szolgai (Ignácz B., 81.) – Samson, Nyári P. (Bőle, a szünetben), Nagy R. (Czérna, 70.) – Ambach (Adamcsek, 57.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Hajdú R. (62.), ill. Ambach (9.)

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – A bekapott gól után kezdeményezőbbé vált a csapat és mi irányítottuk a játékot. Rosszul jött nekünk a szünet, hiszen úgy éreztem, egyre közelebb jártunk az egyenlítéshez. A cserék jól szálltak be, és külön öröm, hogy több saját nevelésű játékos is pályára léphetett. A kapott gól miatt a döntetlen reálisnak mondható, egyik csapat sem érdemelt volna vereséget.

Waltner Róbert: – Az biztos, hogy győzelmet nem érdemeltünk, talán a döntetlen egy reális eredmény. A csapatommal egyáltalán nem vagyok megelégedve. Nem is a játékkal volt a probléma, hanem mentális gondok voltak a játékosok többségénél. A szünetben legszívesebben ötöt is cseréltem volna. Néhány játékos azt hitte, hogy még a tavalyi bajnokságban van, de ez már egy másik liga. A játékvezetővel nem szeretnék foglalkozni, de úgy érzem, hogy ma döntő hibákat vétett.



Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)