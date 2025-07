Nem volt győztese a Békéscsaba soroksári vendégjátékának

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szalai Balázs, Horváth Zoltán)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Króner, Kékesi, Horváth K. – Vass Á. (Németh, 71.), Madarász – Varga Z. (Korozmán, 71.), Köböl (Gálfi, 71.), Kundrák – Lovrencsics B. (Tóth G., 89.).Vezetőedző: Lipcsei Péter

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Kotula – Viczián (Hodonicki, 88.), Márkus (Daru, 63.) – Harsányi (Sármány, 88.), Zsolnai, Ésik (Balla, 63.) – Borsos (Kóródi, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Horváth K. (44.), ill. Zsolnai (64.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Tudtuk, hogy jó csapat lesz az ellenfelünk, de hazai pályán így is többet szerettünk volna elérni az egy pontnál. Az első félidő jól nézett ki, ráadásul a szünet előtt gólt is szereztünk. A másodikban ránk jött a Békéscsaba, és ki is egyenlített. A mérkőzés végén sok támadásunkba csúszott hiba az utolsó pillanatokban.

Csató Sándor: – A felkészülés során nem néztünk ki ilyen jól, hiszen sok játékost cseréltünk, és későn álltunk össze. A mérkőzés elején még kerestük magunkat, aztán már nekünk is voltak helyzeteink. A szünet előtt gólt kaptunk, a második félidőben viszont jól játszottunk, egyenlítettünk. Véleményem szerint igazságos eredmény született.

ÖSSZEFOGLALÓ

A nyitó forduló soroksári összecsapását a hazai csapat kezdte jobban, az első negyedórában Lipcsei Péter együttese irányította a játékot. A félidő közepe felé haladva egyre inkább magára talált a nyáron szinte a teljes kezdőcsapatát lecserélő Békéscsaba, amely többször is veszélyeztette a hazai kaput. Miközben mindkét oldalon kitűnően teljesítettek a kapusok, a félidő hajrájához érve már egyértelműen a kulturáltan játszó vendégek akarata érvényesült. Horváth Kevin szép lövésével a vezetést mégis a Soroksár szerezte meg, amely így egygólos előnnyel mehetett a szünetre.

A második félidő eleje egyértelműen a házigazdáé volt, amely nagy fölényben futballozott, de nem tudta megduplázni az előnyét. A kimaradt helyzetek megbosszulták magukat, a Békéscsaba ugyanis Zsolnai Richárd révén egyenlített. A házigazda ezt követően mindent megtett a győztes gólt megszerzéséért, de a vendégegyüttes jól menedzselte a hátralévő időt, és megszerezte az egyik pontot. A játék képe alapján igazságos eredmény született. 1–1