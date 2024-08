Varázsoltak a magyar lányok, bravúrgyőzelem a belgák elleni röplabda Eb-selejtezőn

Meglepetést szerettünk volna, és meg is kaptuk: női válogatottunk hatalmas elánnal kezdte a találkozót és az első játszmát gyakorlatilag végig vezetve meg is nyerte. A dánok elleni kezdőcsapathoz képest Lászlop Alexandra került be a kezdőbe és ezzel a húzással nagyot javult a mieink blokkmunkája: amíg egy hete öt szett alatt volt tíz sáncunk, addig most már az elsőben öt és ebből kettőt Lászlop jegyezhette.

Na meg természetesen Németh Anett is alaposan kivette a részét a pontgyártásból, hiszen egymaga a mieink összpontszámának harmadáig jutott, míg a vendégek nem tudták pótolni az idei két Eb-selejtezőt nem vállaló Britt Herbotsot.

Mondjuk ehhez képest a második szett némi hideg zuhannyal indult, miután Alessandro Chiappininek 1:5-nél időt kellett kérnie, azonban ezután azonnal sikerült egyenlíteni, majd rövidesen a vezetést is átvenni. A játszma közepén volt már öt pont is a mieink előnye, s ugyan egyszer visszajöttek háromra a belgák, ezzel gyakorlatilag el is lőtték a puskaport. Németh ásza, majd Ambrosio Melani blokkja után hét szettlabdája volt a mieinknek, amiből a másodikat Szedmák Réka váltotta pontra.

Szó szerint, mert a 2:0-s vezetés egyben már azt is jelentette, hogy biztosan ponttal zárja a meccset a magyar csapat. A kérdés csak az volt, hogy mennyivel?

Hárommal, mert a mieink most nem követték el azt a hibát, hogy belealudjanak a mérkőzésbe, villámgyorsan öt-hat ponttal elhúztak az ellenféltől. A végjátékhoz érve azonban a vendégek visszazárkóztak kettőre, egy jól időzített időkérés azonban sikerült visszazökkenni a rendes kerékvágásba és a végén négy meccslabdája is volt a mieinknek és mindjárt az elsőt ki is használták.

A mostani sikerrel a mieink nemcsak visszahozták a Dániában elhullajtott pontot, hanem nagyon komoly lépést tettek az Eb-részvétel felé, de még a csoportelsőség is elérhető közelségbe került.

RÖPLABDA

NŐK, EB-SELEJTEZŐ, B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–BELGIUM 3:0 (22, 18, 20)

Érd Aréna. V: Basic (bosnyák), Porvaznik (szlovén)

MAGYARORSZÁG: Petrenkó 4, KISS G. 9, Lászlop 4, NÉMETH A. 24, SZEDMÁK 10, Ambrosio 7. Csere: Tóth F. (liberó), Jámbor, Kiss L., Glemboczki. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

BELGIUM: Van Elsen 2, Koulberg 5, Van Geertruyden, STRAGIER 13, Fransen 8, Martin 6. Csere: Rampelberg (liberó), COS 6, Lemmens 1, Van Sas 1, Radovic, Demeyer 1, Humblet. Szövetségi kapitány: Kris Vansnick

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 8:4, 10:8, 14:13, 17:13, 18:18, 21:19, 24:21. 2. játszma: 1:5, 5:5, 7:6, 10:7, 13:12, 18:13, 19:16, 24:17. 3. játszma: 3:1, 7:3, 10:4, 11:8, 16:11, 18:12, 20:18, 24:20

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Örülök, hogy ma kijött az a munka, amit a csapat ezen a nyáron belefektetett. A taktikát is teljes mértékben be tudták tartani a lányok, és ezúttal az érzelmeiket is kordában tudták tartani, ami nagyon jó irányba vitte el a teljesítményüket. Mióta a csapattal dolgozom, ez volt az egyik legjobb mérkőzése a lányoknak.