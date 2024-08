Párizs 2024: egyelőre messze az éremfutamoktól vitorlázóink

Vadnai Jonatán pénteken két futamot teljesített, s 43 induló közül előbb 21., majd 13. lett. Csütörtökön 16. és 12. helyen zárt, eredményei közül pedig már kiesik a leggyengébb, azaz a mai első futamban elért 21. helye. Így összesítésben jelenleg 41 helyezési ponttal a 17. helyen áll, 8 pontra az éremfutamot jelentő 10. helytől.

„10-15 kilométer per órás gyenge szelünk volt. Arra számítottunk, hogy nyugat felől jön egy front és emiatt a pálya jobb oldala lesz az erős, de sajnos nem így lett, a második futamban pedig annyiban elrontottam a rajtomat, hogy az utolsó pillanatban bejött alám egy hajó, amit már nem tudtam kivédeni. Kitisztáztam magam, egész jól felértem, de aztán a hátszélben beszívott a mezőny, buktam elég sok helyet. Ez nem a legjobb pozíció összetettben, de messze még a vége, lehet ebből építkezni és szeretnék néhány top 10-es eredményt összeszedni a következő futamokban. Mára is erősebb szelet ígértek, reméljük, holnapra valóban meg is érkezik” – mondta Vadnai Jonatán a magyar szövetség közlése szerint.

Érdi Mária csütörtökön egy 20. hellyel kezdett, a második futamot azonban törölték és pénteken igyekeztek pótolni. Sajnos nem sikerült javítani, egy 19. hellyel nyitott, majd becsúszott egy 33. is. A negyedik futamot viszont remekül kezdte, a táv felénél a második helyen állt, amikor azonban a gyenge szél miatt félbeszakították a futamot, várhatóan pénteken már nem is rendezik meg.

„Tudok jól menni ilyen szélben, de mindkét rajtom nagyon rossz volt ma, sajnos a bal oldalon kellett volna menni, de miután rossz volt a rajtom, utána nem volt már lehetőségem oda eljutni. Örültem, hogy a 3. futamban elöl voltam, jó volt végre kicsit szabadon vitorlázni, nem csak felkapaszkodni, kár, hogy menet közben lefújták. Holnapra nincs más feladatom, mint jól elrajtolni” – értékelt Érdi Mária.

Egyszóval a világ- és Európa-bajnok magyar versenyzőnek még szerencséje sem volt. Ugyan a 33. helyét kiejthette, de így is csak a 24. helyen áll összesítésben a három futamot követően.

Közben a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradtak a férfi és női szörfösök pénteki éremfutamai is. A két versenyszám döntőire a tervek szerint szombaton kerül sor a marseille-i jachtkikötőben.