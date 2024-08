Párizs 2024: bravúros győzelemmel kezdett a birkózó Lévai Zoltán

Kedden visszatértünk az Arena Champ-de-Marsba, hogy megnézzük 77 kilós kötöttfogású birkózó reménységünk, Lévai Zoltán első fellépését. Meg reméltük, a továbbiakat is. A nyolcaddöntőben a török Burhan Akbudakkal találkozott, aki nem akárki, a 29 éves versenyző világbajnok és Európa-bajnok, igaz, 82 kilogrammban, amely nem olimpiai súlycsoport. Vb-címe 2022-es, kontinensbajnoki diadala tavalyra datálható, és az talán nem tűnt kedvező előjelnek, hogy Akbudak feljebb küzdött korábban. Lévai 28 éves, két évvel ezelőtt Belgrádban világbajnoki ezüstérmes lett, Eb-kről is van már második és harmadik helye, kvótát májusban, az utolsó olimpiai kvalifikációs viadalon szerzett.

Nekiestek egymásnak, mind a ketten aktívak voltak, a török kevésbé, így Lévaié lett az első pont, majd parterhelyzetben félig felemelte Akbudakot, aki azonban ki tudott menekülni nehéz helyzetéből. Nem sokkal később honfitársunk ki is tolta a riválist, máris kettő-nullára vezettünk az első három percet követően.

Menetrendszerűen leküldték Lévait is, most kellett jól védekezni, és a török nem is talált fogást kiválóságunkon, így rövidesen állásból folytatták. Az utolsó percbe lépve 2–1-re vezetett Lévai Zoltán és őrizte is az előnyét, szép birkózással jutott be a negyeddöntőbe. Ott az azeri Sanan Suleymanovval csap majd össze rövidesen.

„Nehéz volt nagyon, nagyon kis dolgokon múlnak ezek a mérkőzések, és ezt a kicsit sikerült hozzátennem – a kitolásra gondolok. Nekem a hetevenhétkiló az ideális, ő magasabb súlycsoportból jött le, nyilván hosszabb távon, a meccs egészét nézve ez talán mínuszos, de az elején ő mindenképp erősebb a többieknél, inkább az a kérdés, meddig tudja fenntartani a teljesítményét. Mivel nem tudott az elején leküldeni és akciót végrehajtani, a mérkőzés második részében már nem volt annyi ereje, hogy ezt megcsinálja. Másodszor birkóztunk, hetvenkilenc kilóban is sikerült legyőznöm, akkor lenti helyzetből csináltam akciót. Az azerivel oda-vissza vertük egymást, mumus, nagy csata lesz a következő!” – értékelt Lévai Zoltán.