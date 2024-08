Az első negyedet átaludta, de aztán simán megverte a szerbeket férfi vízilabdacsapatunk

VÍZILABDA

FÉRFIAK, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 17–13 (2–4, 7–3, 6–2, 2–4)

Párizs, 12 000 néző. Vezette: Alexandrescu (román), Franulovic (horvát)

MAGYARORSZÁG: VOGEL SOMA – Angyal, Manhercz K. 1, VARGA DÉNES 2, Molnár E. 1, Jansik Sz. 1, ZALÁNKI 4. Csere: Bányai (kapus), FEKETE G. 4, VÁMOS 2, Nagy Ádám 1, Vigvári Vince 1, Hárai. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

SZERBIA: R. Filipovics – Drasovics, Sz. Rasovics 1, Randjelovics, N. Jaksics 1, MANDICS 5, Dedovics 1. Csere: Misovics (kapus), CSUK 3, Ubovics, V. Rasovics, VICO 2, P. Jaksics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics

Emberelőny-kihasználás: 7/6, ill. 10/5

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/2

Kipontozódott: V. Rasovics (28. p.), Molnár E., Angyal (30. p.)

Nagyon jót tett és tesz a vízilabdatornáknak, hogy áthozták az Aquatic Centre-ből a La Défense Arenába, megsokszorozódott a nézőszám, a hatalmas lelátó szektorai szépen megteltek – egyedi, hogy ennyi ember előtt rendezzenek meccset a sportágban. Rögtön magyar–szerb párosítással nyitott az új helyszín, ahol eddig az úszást rendezték, a tét a csoport harmadik helye volt, ehhez nem kaphattunk ki az utóbbi években meggyengült riválisunktól.

Megúszásból szereztünk vezetést, a „tettes” Fekete Gergő volt – hogy idáig eljussunk, több mint három percnek kellett eltelnie, temérdek lövést hárítottak addig a kapusok. Az éveken át Magyarországon játszó Milos Csuk hatalmas akciógóllal egyenlített – Vogel Soma kapus a blokkot hiányolta, nem jogtalanul. Kaptunk még egyet akcióból, Csuknak megjött a kedve…

Mi meg végigjátszottunk egy emberelőnyt, egyetemen lehetne tanítani, ahogyan Vámos Márton kivárt, mindenki elmozdult, ő meg bevágta a labdát a rövidbe.

A fradista Dusan Mandics is megmutatta, hogy van még balkezes világklasszis az olimpián, kapásból bombázott a hálónkba fórból (2–3). Csak nem akartak visszaesni délszláv riválisaink, újabb játékelemben jeleskedtek, ezúttal húzásból vették be a kapunkat.

A négygólos Fekete Gergő csapatunk egyik legjobbja volt (Fotó: Árvai Károly)

Kétgólos hátrányt szedtünk össze az első negyedben, de egyet gyorsan ledolgozott Fekete, aki három védővel a nyakán szerzett bravúros találatot. Angyal Dániel gyönyörűen szerelt bekként, és már ki is egyenlítettünk: Zalánki Gergő is világklasszis balkezesként úszott a medencében ezen a napon, meg is villantotta a tudását fontos pillanatban.

Ha egy üzlet beindul: Nagy Ádám a blokkokat, kezeket kikerülve szerzett távolról álomszép gólt, így 3–0-ra vezettünk a második felvonásban. Manhercz Krisztián fél-megúszásgóljával tovább dúsítottuk a jó szériánkat, ezt szerb ötméteres törte meg (6–5). Szomszédaink nem arról híresek, hogy csak úgy feladják a harcot, Sztrahinja Rasovics is gyors ellenakcióból bizonyult eredményesnek. Postafordultával Varga Dénes is prezentálta, milyen jó az öreg a háznál – potyogtak a szebbnél szebb gólok ezen az ütközeten. Mandics harmadik góljára is érkezett válasz, Zalánkitól a második dugó. Ezzel egy félidő alatt annyi gólt szereztünk, mint két napja az ausztrálok elleni az egész találkozón. Sőt, eggyel többet: Varga Dénes kissé szürreális, mintegy háromnegyed pályás, okos találatával kilencig jutottunk 16 perc alatt.

A folytatásban, térfélcsere után is potyogtak a magyar gólok, Fekete Gergő és Jansik Szilárd jegyezte őket, ezzel megnyugtató előnyre tettünk szert, néggyel mentünk. Aztán Vámos Márton körülbelül ezer méterről emelkedett ki a vízből, és fél másodperccel később ünnepelhetett is a magyar szurkolósereg (12–7).

Varga Dénes is kivette a részét a szerbek legyőzéséből (Fotó: Árvai Károly)

Úgy fest, valóban kezdünk alakulni a második hétre, de azért ne bízzuk el magunkat: végre beindultak a balkezeseink, Zalánki is meglőtte a maga harmadik gólját. A fiesztajátékot Vigvári Vince is folytatta, leheletfinom befejezésének jutalmául kapott egy nagyot az arcára (14–8). Jó volt felszabadultnak látni a csapatot, persze tegyük hozzá, a szerbeknek egyáltalán nem akaródzott védekezni, elhagyta őket a hitük a második félidőre. A negyedik negyedre azt is megtehette Varga Zsolt, hogy első számú kapusát lecserélve vízbe küldi Bányai Márkot, akit szűk fél negyed alatt háromszor is mattoltak, de ennek nem volt nagy jelentősége (16–12). Akcióból, sőt, gyors támadásból Molnár Erik is beköszönt.

A vége 17–13 lett, nagyon jól nézett ki, a fontos lövőink közül sokan megszórhatták magukat, felvérteződhettek vállalkozókedvvel a negyeddöntőre, ahol minden valószínűség szerint a horvátokkal találkozunk majd. Ott már vérre megy a küzdelem.