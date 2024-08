A férfiaknál Svédország, a nőknél Japán lesz Kína ellenfele a döntőben az asztaliteniszezőknél

Ilyen is van, a férfi asztaliteniszezők csapatversenyének sorsolásánál nem „lejtett” a hazai pálya: a házigazda franciák Kína ágára kerültek, ami azt jelentette, hogy nem volt esély az álomdöntőre, a két együttes már az elődöntőben összefutott. Az, hogy addig eljutnak-e, egy pillanatig sem lehetett kérdés, Kínának India és Dél-Korea, a franciáknak pedig Szlovénia és Brazília csak bemelegítés volt, az említett négy mérkőzés mindegyike 3:0-s végeredménnyel zárult. Így tehát Párizsban már az elődöntőben összejött a februári csapat-világbajnokság fináléjának visszavágója. Fél évvel ezelőtt Puszanban Kína 3:0-ra győzött, s most is egyértelmű favoritnak számított. Érdekesség, hogy a két válogatott összeállítása nem változott, vagyis az ázsiaiaknál Vang Csü-csin, Fan Csen-tung és Ma Lung, a hazaiaknál pedig Felix Lebrun, Alexis Lebrun és Simon Gauzy állt asztalhoz.

A franciák nagyon küzdöttek, de a lelkes szurkolói támogatással sem volt esélyük Kína 3:0-s sikerrel masírozott be a döntőbe. A másik ágon Svédország és Japán jóval nagyobb csatát vívott, a skandinávok úgy nyertek 3:2-re, hogy a japánok már 2:0-ra is vezettek, a mindent eldöntő ötödik párharcban pedig Anton Kallberg 0:2-ről fordítva, a döntő játszmában 11:9-re nyert Harimoto Tomokazu ellen.

Kína sorozatban ötödször jutott be a döntőbe – azért „csak” ennyiszer mert csapatversenyt a 2008-as pekingi játékok óta, azaz most ötödször rendeznek az olimpián –, s mindannyiszor győzött, a svédek viszont még soha jutottak el az aranycsatáig, sőt ebben a számban még érmet sem szereztek. A franciákat pedig az még vigasztalhatja, hogy ha a helyosztón legyőzik Japánt, Felix Lebrun férfi egyesben szerzett bronza mellé szereznek még egyet.

A nőknél a megszokott „unalmas” zárszó ígérkezik Párizsban: ahogy a legutóbbi öt világbajnokságon és a tokiói olimpián, most is Kína–Japán fináléra kerül sor – természetesen az említett finálék mindegyikét Kína nyerte meg, s gyaníthatóan ez most sem lesz másként, vagyis jó eséllyel itt is meglesz a sorozatban ötödik kínai olimpiai bajnoki cím. Európának azért itt is van lehetősége az éremszerzésre, ugyanis bronzmeccsen a kínaiak által legyőzött Dél-Korea ellenfele a 2016-os riói olimpia bronzérmese, a német válogatott lesz.

PÁRIZS 2024

ASZTALITENISZ

Csapatverseny. Férfiak. Elődöntő:

Kína–Franciaország 3:0

Svédország–Japán 3:2

Nők. Elődöntő:

Kína–Dél-Korea 3:0

Japán–Németország 3:1