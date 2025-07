Ormai Lászlóra emlékeztek

Az 1932-ben született Ormai László asztalitenisz-edző és mesteredző volt, ő hozta létre a legendás Statisztika asztalitenisz-csapatot, amely 40 magyar bajnoki címet és 25 BEK/BL-győzelmet szerzett, és amelynek 2021-es megszűnéséig elnöke is volt.

A sportember a MET alapító tagja volt 1993-ban, 1994-től 2013-ig elnöke, majd haláláig tiszteletbeli elnöke.

„Két évvel ezelőtt, Laci bácsi búcsúztatásán ígéretet tettünk arra, hogy emlékét nem csak szívünkben őrizzük meg. Tavaly a nevét viselő sportcsarnokban avattunk emléktáblát, most, a második évfordulón pedig annak a háznak a falán, ahol több, mint fél évszázadot élt feleségével, aki a magánéletben és a munkában is társa volt” – mondta a második kerületi Varsányi Irén utca 14-16. számú ház előtt összegyűlt sportemberek, barátok és a ház lakói előtt Molnár Zoltán, a MET elnöke, majd azzal folytatta, hogy a MET őrzi és ápolja a legendás mesteredző emlékét. Az edzőket képviselő szervezet létrehozta és szeptember 25-én, a Magyar Edzők napján átadja az Ormai László-díjat, és a tervek között szerepel az Ormai László tehetséggondozó program elindítása, valamint a Statisztika újjáélesztése is.

„Nincs jó eredmény jó szakember nélkül, és a szakemberekre nemcsak életükben, hanem utána is fel kell hívni a figyelmet. Ormai László nemcsak szakemberként, hanem emberként is példát mutatott mindannyiunk számára” – emelte ki Fábián László MOB-főtitkár.

Lencse Gyula, az asztalitenisz-szövetség főtitkára a magyar sport egyik óriásának nevezte Ormai Lászlót, és röviden felidézte életét, pályáját.

„Laci bácsi szigorú volt, de tudtuk, hogy értünk szigorú. Saját gyermeke nem volt, a tanítványait tekintette gyerekeinek, akikkel a pályafutásuk után is tartotta a kapcsolatot” – mondta a szakember egykori sportolóinak nevében Oláh Zsuzsanna Európa-bajnok asztaliteniszező, mesteredző és hozzátette: emlékét nemcsak a márványtábla őrzi, barátai és tanítványai szívében örökké él.

Az ünnepség végén az emléktáblán koszorút helyezett el a MOB, a MET, az asztalitenisz-szövetség és a II. kerületi Önkormányzat.