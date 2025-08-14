Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz Grand Smash: András Csaba a selejtező első fordulójában búcsúzott

2025.08.14. 14:10
András Csaba ezúttal győztes meccs nélkül zárta a WTT-sorozat Grand Smash-tornáját (Fotó: WTT)
Grand Smash asztalitenisz András Csaba
A svédországi asztalitenisz Grand Smash selejtezőjében asztalhoz álló András Csaba öt játszmában kikapott a rendező számára fenntartott szabad kártyával induló Simon Berglundtól.

Történelmi pillanathoz érkezett az asztaliteniszezők WTT-sorozata: három ázsiai (Szingapúr, Szaúd-Arábia, Kína) és egy amerikai (Egyesült Államok) helyszín után végre Európában is bemutatkozott a teniszezők Grand Slam-versenyéhez hasonlító, csúcskategóriás Grand Smash. A sorozat legrangosabb tornájának Svédország, azon belül is Malmö ad otthont, s amint arra számítani lehetett, bomba erős mezőny gyűlt össze, a világranglista első húsz helyezettjéből a férfiaknál 18-an, a nőknél pedig 19-en neveztek. Magyar részről mindössze ketten fértek be a résztvevők közé, András Csaba (világranglista-113.) és Póta Georgina (202.) is a selejtezőbe kapott besorolást.

A 23 esztendős András első ellenfele a szabad kártyával induló svéd Simon Berglund (612.) volt, a hazaiak 27 éves balkezes játékosának legyőzése nem tűnt megoldhatatlan feladatnak. A meccset kicsivel jobban kezdte a svéd, az első játszmát szoros csatában elvitte, majd miután a második hasonló körülmények között András Csabáé lett. A folytatásban úgy tűnt, nem lehet gond, a harmadik szettben 6:0-ra és 8:2-re is vezetett András, de a svéd magára talált, 10-nél utolérte a magyar játékost, majd a játszmát is megnyerte. A negyedik etapot simán hozta András, az ötödik viszont újra nagy küzdelmet hozott. A hajrában előbb 10:9-nél Berglundnak, majd 11:10-nél Andrásnak volt meccslabdája, de 12:11 után végül a svédnek sikerült lezárnia a párharcot, s ezzel szabad kártyásként bejutott a selejtező második fordulójába.

Az esti programban Póta Georgina is asztalhoz áll, neki ázsiai vetélytárs jutott, a 16 éves hongkongi Szu Tsz-tunggal (90.) kell megküzdenie a második fordulós szereplésért.

ASZTALITENISZ WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, MALMÖ
Férfiak. Egyes. Selejtező. 1. forduló
Berglund (svéd)–András Csaba 3:2 (9, –10, 10, –3, 11)

 

