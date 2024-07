Selmeci Attila: Milák Kristóf győztes típus

– Érdeklődéssel várjuk a férfi kétszáz pillangó keddi rajtját, de nem látunk tisztán, hogyan figyeljük a versenyt? A nevezési időket nézzük, az elmúlt egy évet, vagy tartsuk szem előtt, hogy Milák Kristóf rendkívüli tehetség?

– Ez valóban sok szempontból bonyolult helyzet, a múltban történteken nem mindig tud kiigazodni az ember, és nem is biztos, hogy támpontot adhat – mondta lapunknak Selmeci Attila, aki Milák Kristófot az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki aranyig „vitte”. – Beszélhetünk arról, hogy Kristóf a világcsúcstartó, hogy mellette még hányszor úszott kimagasló időt kétszáz pillangón, és egy jól felkészült Milák Kristóf esetében könnyű is lenne esélyeket latolgatni a szám rajtja előtt.

– Jól felkészültségről szó sincs, aztán lehet, hogy mégis, cáfoljon ránk Milák Kristóf!

– A korábbi kiváló időeredmények után jött a kihagyás, Kristóf furcsa – nevezzük problémásnak – felkészülése. Az országos bajnokságon és utána a Mare Nostrum-sorozat barcelonai állomásán is 1:54-es időt úszott, utóbbi után két nappal Monacóban viszont 1:53-at. Akkor én is azt mondtam, hogy a júniusi Európa-bajnokságon választ kaphatunk az állapotáról – nem kaptunk, mert ott is 1:54-es időt úszott. Ha csak az eredményekhez ragaszkodunk, akkor kijelenthetjük, hogy nincs abban az állapotban, mint volt Tokióban és az utána következő egy évben.

Selmeci Attila szerint Milák Kristóf ellentmondásos személyisége is befolyásolhatja az úszó eredményét 200 pillangón (Török Attila)

– Van más tényező is, amely befolyásolhatja a kétszáz pillangó végkimenetelét?

– Kristóf személyisége, egyénisége, amely ugyan tele van ellentmondással, ám egy biztos: a sikerért képes meghalni. Márpedig ha odakerül a döntőbe, ahol az uszoda nagyobb része a hazai Léon Marchand-nak szurkol, akkor az Kristófot nem összetöri, hanem feldobja, és én abban bízom, hogy mindez elegendő lesz arra, hogy legyőzze a franciát. Remélem, az aranyérmet Kristóf nyakába akasztják, ám kőkemény kétszáz méter vár rá. A másik tippem, verzióm a kétszáz pillangóról, hogy Kristóf varázsolni fog.

– Önt is jó néhányszor meglepte, hiszen az edzéseredményből megálmodott időt szinte mindig jócskán túlszárnyalta téthelyzetben.

– Kristóf a meglepetések embere, de azért a realitás azt mondatja velem, hogy szoros csatában, vért izzadva nyerhet Párizsban.

– Hosszú az a kétszáz méter…

– Jogos a felvetése, hiszen ahhoz kell állóképesség, hogy a négy hosszt valaki gyorsan leússza. Nem számolok azzal, hogy „1:50 elejét” úszik Kristóf, azzal viszont igen, hogy Marchand legjobb idejét felülírhatja, így 1:52 elejéhez közeli idő kellhet a győzelemhez.

– A lassú medence kinek kedvezhet?

– Látja, ugye, hogy ez valóban egy soktényezős kérdéskör. Meglátjuk. Én próbálok arra gondolni, hogy mégiscsak jól sikerült Kristóf felkészülése: sokszor mondják, nem biztos, hogy jó belesni a konyhába és látni mit és miből csinál nekünk a szakács, a lényeg az, hogy finom legyen az étel. Ez Kristóf esetére is igaz: nem vitás, hogy voltak problémák, ezeket azonban el kell felejteni, és bízni kell abban, hogy nagy csatában nyer. Milák Kristóf ugyanis győztes típus, minden nagy csatából győztesen került ki eddig.

– Marchand nevét említette: csak kettejük párharcát hozhatja ez a kétszáz pillangó?

– Ezt nem mondanám, hiszen ott a japán Honda Tomoru, vagy például az amerikai Thomas Heilman – utóbbiról egyértelműen a tizenhét éves Milák Kristóf jut eszembe. Ebben az életkorban vannak, akik megrekednek vagy éppen összenyomja őket a teher, vannak, akik szárnyalnak, akiket feldob például az olimpiai közeg is. Róla például el tudom képzelni, hogy nagyot ugrik, vagyis vannak többen, akik odaérhetnek az elejére, ám csak Léon Marchand képes 1:52-ön belüli időre. Kérdés, hogy Milák Kristófnak egy ilyen felkészülés után ugyanez sikerül-e.

A szám olimpiai címvédője mellett lesz egy másik magyar is a férfi 200 pillangó rajtjánál: a nevezési lista tizedik helyén található Márton Richárd, aki Milák Kristófhoz hasonlóan már tavaly áprilisban teljesítette az A-szintet, így nyugodtan készülhetett Párizsra. A szintén Virth Balázzsal készülő Márton szeretett volna egy Európa-bajnoki éremmel hangolni a játékokra, ám június közepén Belgrádban lemaradt a dobogóról, negyedik lett. Mestere úgy véli, egyéni csúcs (1:54.54) kell a döntőbe jutásához. Márton Richárd is rajtkőre lép

PÁRIZS 2024

ÚSZÁS – A KEDDI PROGRAM

11.00: előfutamok

férfi 200 pillangó (Milák Kristóf, Márton Richárd)

férfi 100 gyors (Németh Nándor)

női 1500 gyors (Jackl Vivien)

női 100 gyors

férfi 200 mell

férfi 4x200-as gyorsváltó

20.30: elődöntők, döntők

férfi 100 gyors elődöntő (Németh Nándor ?)

férfi 200 pillangó elődöntő (Milák Kristóf, Márton Richárd ?)

női 100 hát DÖNTŐ

férfi 800 gyors DÖNTŐ

női 100 gyors elődöntő

férfi 200 mell elődöntő

férfi 4x200-as gyorsváltó DÖNTŐ