Párizs 2024: nem várt nehézségekkel küzdenek női pólósaink csoportriválisai

MEGSZOKTA A PÁRIZSI USZODA MÉRETEIT női vízilabda-válogatottunk, amely Dunaújváros után hétfőtől szerdáig a budapesti Duna Arénában végezte a finomhangolást. A lelátók persze üresek voltak, csupán a lemenő nap kukucskált be esténként az üvegablakon, az olimpián viszont végre nézők is lesznek – három éve Tokióban a légy zümmögését is lehetett hallani.

A pandémia már a múlté, mégis felütötte a fejét a koronavírus a faluban. A mieinkkel egy csoportban szereplő ausztrál válogatott csapatvezetője, Anna Meares kedden egy, szerdán már öt fertőzött játékosról számolt be.

„Nem kezeljük másképp a koronavírust, mint más kórokozókat, például az influenzát. Ez nem Tokió – mondta Meares. – Ha az öt játékos eléggé jól érzi magát, akkor tud edzeni az előírt protokollnak megfelelően. Viselik a maszkjukat, a többiektől elkülönítve végzik a dolgukat, nem mennek be a nagy tömeget vonzó helyekre és az edzőtermekbe sem.”

Pánikhangulatról szó sincs az ausztráloknál, a közösségi médiában rendkívül népszerű Matilda Kearns például naponta új videóval jelentkezik, a hangulatra a betegségek ellenére sem lehet panasz. Ha mindenki egészséges és bevethető lesz, számolni kell az ausztrálokkal, akik az athéni Thetisz-kupán öt nullás kezdés után egy góllal megverték a mieinket, majd hibátlanul megnyerték a tornát. Rotterdamban aztán az olaszokat és a görögöket is legyőzték, utóbbiakat ráadásul kiütéssel, 14–7-re, a házigazda hollandoktól pedig csupán eggyel kaptak ki.

Az ausztrálokkal csak a párizsi csoportkör utolsó fordulójában találkozunk, az Európa-bajnok Hollandiával viszont rögtön a szombat délutáni nyitányon – ezeken a mérkőzéseken dőlhet el a csoportelsőség, amely valamivel könnyebb negyeddöntőt ígér. Evange­losz Dudeszisz irányításával az elmúlt években szintet léptek a hollandok, beérték az európai mezőny élén a spanyolokat, akikkel kétszer is játszottak a felkészülés során, egy-, illetve ötgólos vereséget szenvedtek.

Ami a többi csoportellenfelünket illeti, a kínai válogatott speciális stílusa miatt veszélyes rivális (elég csak a tokiói játékokra gondolnunk…), de a magyarnál gyengébb csapat, és Kanada ellen is a mieink lesznek az esélyesek, az edzőmeccseken rendszerint a nagyszünet után sikerült megtörni az ellenállását. Az ausztrálokhoz hasonlóan az észak-amerikaiaknak is van miért aggódniuk, ugyanis elkeveredtek a csomagjaik, amelyeket már három napja nélkülöznek – lehetne gyorsabb is az ügyintézés… A földrajzi közelség miatt a mieink ráérnek csütörtök délelőtt indulni, így is lesz másfél napjuk az első mérkőzés előtt, hogy megszokják a légkört.

Korai lenne még részletesen írni a negyeddöntőről, de azért rögzítsük: a címvédő amerikaiakat, a tokiói ezüstérmes spanyolokat, az egyre jobb formát mutató olaszokat, a sok problémával küzdő görögöket, valamint a franciákat kaphatjuk. Papíron utóbbi a legkedvezőbb ellenfél, de ne feledkezzünk el a „hazai faktorról”: ha a rendezővel kerülnének össze, nemhogy a légy zümmögését, a saját hangjukat sem hallanák a lányok.

A PÁRIZSI PROGRAM

A-csoport (Olimpiai Vizes Központ)

Július 27., 14.00: MAGYARORSZÁG–Hollandia

Július 29., 20.05: MAGYARORSZÁG–Kanada

Augusztus 2., 20.05: MAGYARORSZÁG–Kína

Augusztus 4., 14.00: MAGYARORSZÁG–Ausztrália.

Egyenes kieséses szakasz (La Défense Arena)

Augusztus 6.: negyeddöntő

Augusztus 8.: elődöntő, az 5–8. helyért

Augusztus 10.: helyosztók