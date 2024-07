Nem számítanak a verejtékek, kajakozóink és kenusaink már olimpiai lázban

Nem kellett sokat sétálni, mindössze mintegy százötven méterre van a szolnoki Holt-Tiszai Vízisport Telep parkolója a víztől, de szinte az egyszeri ember ekkora táv után sem kap levegőt a melegtől, rögtön hűvöset és folyadékot kell keresnie – pedig még csak délelőtt kilenc óra van. Aki teheti, ilyenkor légkondicionált helyiségbe menekül, nem így az itt edzőtáborozó kajakosaink, kenusaink, akik gőzerővel készülnek a párizsi olimpiára, dacolnak gyakran esővel, széllel – jelen esetben pedig leginkább a hőséggel. Elsőként férfi kajak négyesünk tagjai bukkannak fel, meglehetősen jókedvűen érkezik Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István és leghátul – ahogy a hajóban is – Tótka Sándor, és miután köszöntik a keretet meglátogató Gyulay Zsoltot, kétszeres olimpiai bajnok kajakozót, egyben a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, gyorsan felkapják a piros színű kajakot és vízre eresztik.

A szín ebben az esetben fontos, mert az állványon ott van egy fekete is, de egyelőre az még pihenhet, a srácok nem veszik használatba. Pár pillanat, néhány húzás és máris pár száz méterrel odébb vannak, addig pedig Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke körbekalauzolja a nyílt edzésre érkező vendégeket, Gyulay mellett Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt, aki ezúttal feleségével érkezett, nevezetesen Kovács Katalinnal, háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok kajakkirálynővel… Néhány méterrel odébb a Tokióban ezüstérmes Európa-bajnokunk, Varga Ádám már a sajtó igényeit szolgálja ki, még azt is elárulja, hogy gyakran Rolling Stonest hallgat, ha zenére vágyik, és ha tehetné, egyáltalán nem használná a közösségi médiát. Aztán a srácok befejezik az első etapot, kiemelik a vízből a piros hajót, visszaviszik a helyére, majd letelepednek, körbeülnek, mintha egy úttörőtáborban szalonnasütésre készülnének. Persze még csak az kéne, hogy ebben a kánikulában valaki tüzet gyújtson, sokkal inkább szükség van jégmellényekre, amelyeket a versenyzők magukra is vesznek, hogy lehűtsék a testüket, majd Nádas Bence, a vezérevezős elkezdi megosztani az első rész tapasztalatait, a beszélgetésbe a többiek is beszállnak.

A második résznek már a fekete hajóval megy neki a kvartett, amelyről kiderül, hogy az a régebbi és most megnézik, miként működik a vízen − a piros után. Hűvös Viktor edző motorcsónakkal ered a villámgyorsan lapátoló négyes után, és hangos vezényszavakkal irányít, de Hüttner Csaba is beszáll egy másik csónakba, és kiviszi Schmidt Ádámot amolyan „ismeretterjesztő” körre. „Az új hajó jobb, gyorsabb” – állapítja meg 2021 tokiói olimpiai bajnoka, Tótka Sándor, aki azt is elmeséli, hogy a németek nagyon nem akarták hogy az általuk tervezett kajakot megkapja a magyar egység, de a szövetségnek sikerült megszereznie, és remélhetőleg ez sokat jelent majd Párizsban.

Pupp Noémiéknak sűrű lesz a párizsi menet (Fotó: Dömötör Csaba)

A férfi négyes a harmadik etapra is visszatér a vízre, a kenus Adolf Balázsék viszont végeznek a penzumukkal. Közben megérkeznek a hölgyek is, ugyancsak kajak négyesünk tagjai, akik azonban ezen a délelőttön nem együtt, hanem külön-külön tréningeznek, mindenki a saját hajójába ül, és kezdődhet a nem túl kellemes móka. Csipes Tamara szemmel láthatóan elképesztő fizikai állapotban van, de a többi lány, Gazsó Alida, Pupp Noémi és Fojt Sára sem panaszkodhat. Négyüknek csúcsformába kell lendülni Párizsig, hiszen az egyest, kettest és a négyest is nekik kell megoldaniuk, Csipes és Gazsó 3-3, Pupp és Fojt 2-2 számban indul, ráadásul a kajak-kenu versenyek programját hatról öt napra csökkentették a tokiói olimpiához képest, így pedig még sűrűbb lesz a párizsi menet.

„Kati! Nem jössz, menjünk egy párost csak a nosztalgia kedvéért!” – szól oda viccesen Csipes Tamara Kovács Katalinnak, aki azonban már nem él a lehetősséggel, bár lehet, hogy a szíve mélyén nagyon irigyli az olimpikonokat a rekkenő hőségben elvégzett edzés ellenére. „Nagyon fáradt még a társaság, hiszen az elmúlt hetekben a legkeményebb edzéseket teljesítették a versenyzők, de a következő napokban már a frissítésen lesz a hangsúly és olyan tréningek következnek, amelyek a gyorsaságot fejlesztik” – mondja Hüttner Csaba. A hölgyek ezúttal valamivel rövidebb ideig tartózkodnak a vízen, aztán elszaladnak egy hűsítő zuhanyzásra, majd kötelességtudóan visszatérnek a sajtó képviselőihez. Mindeközben egy újabb olimpiai bajnok, a nők mestere, Csipes Ferenc fog egy zöld matracot, és vízre ereszkedik egy kicsit napozni és megmártózni.

Csipes Tamara Kovács Katalinnal is szívesen párosozott volna (Fotó: Dömötör Csaba)

Remélhetőleg ő, és a küldöttség sok tagja Párizsban is fürödni fog – mégpedig a sikerben…