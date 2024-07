Jó kezdés után csak futottunk az eredmény után: döntetlen Angola ellen Párizsban

PÁRIZS 2024, NŐI KÉZILABDA

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ANGOLA 31–31 (15–16)

Párizs. Vezette: Kurtagic, Wetterwik (svédek)

Negyvenhárom másodperc volt hátra, a második félidőben a magyar csapat legjobbjaként tündöklő Klujber Katrin baktatott a heteshez, és tudta, ha belövi, akkor nagyon közel kerülnek a mieink a győzelemhez. Előtte nem hibázott, mindkét hetesét értékesítette, elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy volt esélye Golovin Vlagyimir együttesének megnyerni a találkozót.

A „semleges” közönség nagyobbik része az angolai kapust, Marta Albertót éltette, aki meg is fogta a magyar jobbátlövő kísérletét... A labda viszont maradt nálunk, és mivel a szakmai stáb a mi hálóőrünket lehívta a pályáról, létszámfölényben támadhattunk, de már senki sem mert vállalkozni, lövés nélkül zártuk az utolsó másodperceket, és egy pontot szereztünk.

Pedig a mi meccsünk előtt még inkább kikristályosodott a helyzet a csoportunkban.

Kicsit sajnáltuk Ambros Martínt, hiszen a Győri Audi ETO KC-vel négyszeres Bajnokok Ligája-győztes edző most arra kárhoztatott a spanyol válogatott szövetségi kapitányaként, hogy akkor is két kezét felemelve ünnepeljen, ha mondjuk csapata négy perccel a meccs vége előtt hatgólos hátrányból feljön ötre… A spanyolokat ezúttal Hollandia hagyta helyben, három forduló után három sima vereséggel állnak, és ennek is köszönhetően a magyar válogatott számára még inkább felértékelődött a keddi, Angola elleni összecsapás. Mivel az afrikaiak is hozzánk hasonlóan egy győzelemmel és egy vereséggel érkeztek meg erre a mérkőzésre, és ahogy már említettük, van egy nyeretlen együttes a hatosban, a felek a továbbjutási esélyek növelését érhették el esetleges győzelmükkel.

A himnuszoknál a mieink nagyon vidámnak és felszabadultnak tűntek, az angolaiak pedig összekapaszkodva úgy dülöngéltek a ritmusos dallamokra, mintha egy vidéki lakodalom hajrájában lennének, és az „Azért vannak a jó barátok” című Máté Péter-örökbecsűt hallgatták volna.

Zenéből a későbbiekben sem volt hiány, köszönhetően a helyi hangulatfelelősöknek, akik végigjátszották a kilencvenes évek összes diszkóslágerét – akadt nóta a nyolcvanasokból is –, de nemcsak a játékmegszakítások alatt szóltak a taktusok, bőven belenyúltak a támadásokba is, ez azért meg tudta nehezíteni a kommunikációt, de legalább a szurkolók tényleg jól érezték magukat.

Az első félidő huszadik percéig nem kellett is kellett volna zene, mi táncoltattuk az angolaiakat. Janurik Kinga kezdett a kapuban, és nagyszerűen védett, de néha nem kellett ő sem, az afrikaiak többször teljesen rosszul céloztak, vagy csak egyszerűen nem talált társat a passzuk és a labda az oldalvonalon kívül landolt. A helyzetkihasználásunkon nekünk is lehetett volna javítani, de legalább a szerzett labdákból sok gyors gólt szereztünk – elsősorban Győri-Lukács Viktória révén.

Úgy tűnt, tényleg minden rendben, de aztán ezúttal a padról érkezők nem tudták ugyanabban a ritmusban folytatni a találkozót, mint a pihenőt kapók. A bukaresti Rapid légiósával, a mezőny legmagasabb beállójával, Albertina Kassomával az egész mérkőzésen meggyűlt a bajunk, az ő semlegesítését nem tudtuk megoldani, ám az első félidő hajrájában leginkább a támadásban elszórt labdáink után lőtt gyors gólokkal kapaszkodott vissza, egyenlített, majd vette át a vezetést Angola (15–16).

A fordulás után lendült bele Klujber, aki átlövésből rendre eredményes volt. Csak éppen a védekezésünk egyáltalán nem működött, és az ellenfél egy-két góllal mindig előttünk járt. A 36. percben lépett először pályára Böde-Bíró Blanka, aki rögtön védett egy hetest, a másik oldalon Szöllősi-Schatzl Nadine révén végre egyenlítettünk. Ezzel még nem másztunk teljesen a csávából, mert az angolaiak játékminősége sem lett semmivel rosszabb, továbbra is az ő hátukat néztük, de legalább közelről. Klujber mellett Kuczora Csenge is megmutatta, mire képes, ha lő kilenc méterről, és eredményt hozott az a nyomás, amelyet üldözőként az angolaiakra helyeztünk, a 47. percben Klujber egyenlített, majd jó védekezés után a következő támadás végén Füzi-Tóvizi Petra beállóból megszerezte a vezetést is.

Innen már minden rendben lesz – reménykedtünk, de az angolai időkérés visszaterelte a korábbi medrébe a meccset. Ráadásul Klujber akkora pofont kapott, csoda, hogy helyén maradt a feje, a bírói síp harsanása helyett legjobbunkat percekig kezelték a padon.

Négy perccel a zárás előtt még mindig egy volt oda, de ekkor kaptunk némi angolai segítséget, elcserélték ugyanis magukat, ezért kétperces kiállítással büntették őket, Klujber meg visszatérhetett, és miután Szöllősi-Schatzl a bal szélről ismét pontos volt, ő szerezte vissza a vezetést.

Sajnos az utolsó két percet Füzi-Tóvizi kiállítása miatt már emberhátrányban kezdhettük, ezt ki is használták az afrikaiak, és így jutottunk el addig, hogy már csak negyvenhárom másodperc volt hátra, a létszám kiegyenlítődött a hetest megelőző angolai kiállítás miatt, Klujber meg bandukolt egál állásnál a büntetőhöz…

A magyar válogatott a franciák elleni veresége és a brazilok legyőzése után most egy pontot szerzett. A helyzet nem tragikus, de jó magyar szokás szerint már most lehet matekozni, pedig van még két forduló a csoportkörből.

Csütörtökön például a pont nélküli spanyolokat biztosan le kellene győzni... 31–31

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L–K Gk P 1. Franciaország 2 2 – – 63–56 +7 4 2. Hollandia 3 2 – 1 91–87 +4 4 3. Angola 3 1 1 1 88–86 +2 3 4. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 84–86 –2 3 5. Brazília 2 1 – 1 53–43 +10 2 6. Spanyolország 3 – – 3 63–84 –21 0

A B-csoport eddigi eredményei

JÚLIUS 25., CSÜTÖRTÖK

Hollandia–Angola 34–31 (19–18)

Spanyolország–Brazília 18–29 (10–15)

Magyarország–Franciaország 28–31 (12–15)

JÚLIUS 28., VASÁRNAP

Brazília–Magyarország 24–25 (15–11)

Angola–Spanyolország 26–21 (14–15)

Franciaország–Hollandia 32–28 (17–14)

JÚLIUS 30., KEDD

Hollandia–Spanyolország 29–24 (14–12)

Magyarország–Angola 31–31

19.00: Franciaország–Brazília