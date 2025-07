Fazekas Gergő nagyon várta már, hogy kézilabdamentes nyara legyen és kellőképpen fel tudjon töltődni a következő idényre. Ez most megadatott neki, sőt még arra is maradt ideje, hogy kipróbáljon egy új sportágat, amely azonnal magával ragadta. Hogy melyik ez, videónkból kiderül, ahogy arról is beszél, mivel telnek a nyári napjai és mi jelenti neki a Riviérát. Emellett a Wisla Plock Bajnokok Ligája-csoportbeosztásáról is ejtettünk néhány szót.