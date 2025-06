EHF: magyar játékos is bekerülhet a férfiak álomcsapatába

A szurkolói szavazás, amely a Home of Handball alkalmazásban zajlik, június 23-án ér véget.

A végeredmény négy csoportból tevődik össze, amelyek közül a szurkolói szavazatok 25 százalékot számítanak. A másik három csoport a játékosokból, edzőkből és médiaképviselőkből áll – közölte az EHF.

A férfiak Év Csapata június 25-én válik nyilvánossá.

FÉRFI KÉZILABDA, AZ IDÉNY ÁLOMCSAPATÁNAK POSZTONKÉNTI JELÖLTJEI

Kapusok: Dominik Kuzmanovic (horvát, VfL Gummersbach), Emil Nielsen (dán, Barca), Andreas Wolff (német, THW Kiel), Sergey Hernández (spanyol, SC Magdeburg), Kevin Möller (dán, SG Flensburg-Handewitt), Ivan Pesic (horvát, HBC Nantes)

Jobbszélsők: Mario Sostaric (horvát, OTP Bank-Pick Szeged), Blaz Janc (szlovén, Barca), Aleix Gómez (spanyol, Barca), Sebastian Karlsson (svéd, Montpellier HB), Imre Bence (magyar, THW Kiel), Filip Glavas (horvát, RK Zagreb)

Jobbátlövők: Francisco Costa (portugál, Sporting CP), Mathias Gidsel (dán, Füchse Berlin), Julien Bos (francia, HBC Nantes), Albin Lagergren (svéd, SC Magdeburg), Ómar Ingi Magnusson (izlandi, SC Magdeburg), Dika Mem (francia, Barca)

Irányítók: Aymeric Minne (francia, HBC Nantes), Luc Steins (holland, Paris Saint-Germain Handball), Gisli Kristijansson (izlandi, SC Magdeburg), Nedim Remili (francia, One Veszprém HC), Thomas Arnoldsen (dán, Aalborg Haandbold), Nils Lichtlein (német, Füchse Berlin)

Beállók: Mijajlo Marsenics (szerb, Füchse Berlin), Nicolas Tournat (francia, HBC Nantes), Marin Sipic (horvát, HC Kriens-Luzern), Ludovic Fabregas (francia, One Veszprém HC), Kamil Syprzak (lengyel, Paris Saint-Germain Handball), Magnus Saugstrup (dán, SC Magdeburg)

Balátlövők: Lasse Andersson (dán, Füchse Berlin), Thibaud Briet (francia, HBC Nantes), Martim Costa (portugál, Sporting CP), Elohim Prandi (francia, Paris Saint-Germain Handball), Simon Jeppsson (svéd, Kolstad Haandbold), Felix Claar (svéd, SC Magdeburg)

Balszélsők: Emil Jakobsen (dán, SG Flensburg-Handewitt), Orri Freyr Thorkelsson (izlandi, Sporting CP), Tim Freihöfer (német, Füchse Berlin), Ian Barrufet (spanyol, MT Melsungen), Matthias Musche (német, SC Magdeburg), Valero Rivera (spanyol, HBC Nantes)

Védők: Dragan Pesmalbek (szerb, One Veszprém HC), Karl Konan (francia, Montpellier HB), Magnus Saugstrup (dán, SC Magdeburg), Max Darj (svéd, Füchse Berlin), Blaz Blagotinsek (szlovén, SG Flensburg-Handewitt), Thibaud Briet (francia, HBC Nantes)