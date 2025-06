Imre Bence: Nem csalódás a negyedik hely a Kiellel

„Összességében nem csalódás a negyedik hely. Sokszor kérdeztek arról, mit szólok ahhoz, hogy nem játszhatunk a Bajnokok Ligájában, hogy lesz-e edzőváltás. Itt kint nem így gondolkodnak, reálisan látják, hogy most van egy-két jobb csapat nálunk. Ezt el kell fogadnunk, és keményebben kell dolgoznunk. A jövőkép pozitív, sok fiatal játékosunk van, bízom benne, hogy minél előbb visszakerülünk a Bajnokok Ligájába.”

„Jó szezont zártam, voltak nehézségek, de ez természetes. A stábtól abszolút pozitív visszajelzéseket kaptam, azt éreztem, hogy nagyon meg voltak elégedve velem. Örültem neki, hiszen be akartam bizonyítani, hogy itt a helyem. Ami mindennél fontosabb, még az egyik mérkőzésen szerzett tizenkét gólnál is, hogy a meccseinkre tízezer néző jön ki. Épp most jelent meg, hogy a Bundesligában a mi csapatunk hazai meccseire látogatnak ki a legtöbben.”

A teljes interjú: