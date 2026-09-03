Nem ment jól a futás, mégis megnyerte a hatórás ob-t

– Győzött a hölgyek között a hatórás országos bajnokságon – mondhatjuk, hogy remekül sikerült a Spartathlon főpróbája?

– Már a verseny előtti hetekben éreztem az edzéseken, hogy jó formában vagyok – mondta a Csupasportnak Turós Izabella, aki 70.051 kilométerrel győzött a Suhanj6! keretein belül megrendezett hatórás országos bajnokságon. – Azonban hiába sikerült jól a Suhanj6!, nem éreztem, hogy jól ment volna a futás. Nem éreztem rosszul magam az eseményen, de ahhoz képest, amilyen teljesítményt nyújtottam az edzéseken, lassúnak éreztem magam. Az pozitív, hogy stabilan tudtam haladni hat órán keresztül, de sokkal több volt bennem.

– Több kilométert szeretett volna megtenni?

– Nem volt semmilyen konkrét szám kitűzve magam elé, de úgy voltam vele, ha nem jutok hetven kilométer fölé, akkor valami baj van… Nos, a hetven kilométer éppen összejött. Talán túlságosan stresszes volt a hetem és keveset aludtam. Lehet, hogy kívülről nem úgy tűnt, de belülről nem éltem meg jól ezt a versenyt. Félreértés ne essék, nem volt mentális vagy fizikai megborulásom, és a frissítésem is jól működött. Egyébként utóbbitól kicsit tartottam, ugyanis az előző tizenkét órás verseny utolsó óráiban csak vizet tudtam bevinni, nem volt jó az emésztésem. Most a Spartathlonon is használni kívánt frissítést alkalmaztam, örülök és megnyugtat, hogy kiválóan működött. Talán, ha stresszes állapotban is ilyen teljesítményt tudtam nyújtani és győztem, a Spartathlonon sem lesz semmilyen baj.

– Maradjunk még a hatórás országos bajnokságnál: milyen volt a verseny?

– A tempóm nem volt rendben, túl lassúnak bizonyult – főleg a négyórás edzéseimhez képest. Alacsonyabb pulzuson is gyorsabb tempót tudok produkálni edzésen. Az jó, hogy stabilnak éreztem magam és nem borultam meg. A végén azt éreztem, hogy a kelleténél jobban elfáradt az izomzatom, nehezebben tudtam felmenni a dobogó tetejére…

– Szeptember végén itt a Spartathlon: várja már?

– Több évnyi munka van benne, az elmúlt tíz hónapban pedig igencsak keményen készültem a Spartathlon miatt. Hetente tizennégy-tizennyolc órát edzettem, a futás mellett görgős edzéseket is végeztem. Átlagban heti száznegyven kilométert futottam, a gyakorlásokba beiktattam jócskán emelkedőket és lejtőket is. Pécsen lakom, a Mecsek remek hely ahhoz, hogy gyakorolni tudjam a fel és le futásokat. Az biztos, hogy a munkát beletettem, izgatottan várom a Spartathlont.



