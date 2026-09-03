A Kisvárda lecsapott a DVSC-től távozó középpályásra – hivatalos

„Magyarországon jól ismert, francia születésű és nevelésű, illetve a Közép-Afrikai Köztársaság színeiben 30-szoros válogatott középpályással erősítettük meg keretünket. Amos Youga kiváló fizikuma és munkabírása mellett a rutinjával is segítheti csapatunkat, hiszen 33 éves futballistáról van szó” – írja honlapján a Kisvárda.

Az akár belső védőként is bevethető játékos a DVSC-ben 2025 januárjától kezdődően másfél évig szerepelt (májusban közölte a klub, hogy szerződése lejártával távozik), 32 bajnokin három gólt szerzett. A Kisvárda ellen egyszer lépett pályára, tavaly szeptember 21-én, amikor a Debrecen 1–0-ra nyert idegenben – akkor a kezdő tizenegyben kapott helyet.

Pályafutásának korábbi állomásai között szerepelt a híres francia klub, a Lyon is, de a leghosszabb időt a bolgár CSZKA Szófiánál töltötte el, amelynek színeiben négy évig játszott, és kupagyőztes is lett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Anatoliy Nuriyev (azeri-ukrán, Zira FC – Azerbajdzsán, szabadon igazolhatóként), Basim Serbecic (bosnyák, Velez Mostar – Bosznia-Hercegovina), Amos Youga (közép-afrikai-francia, Kisvárda, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Kölcsönből visszatérők: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC, onnan FC Ajka, kölcsönbe), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, Borac Banja Luka – Bosznia, szabadon igazolhatóként), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, FC Nagykanizsa), Hrabina Alex (szabadon igazolható), Aleksandar Jovicic (bosnyák, szabadon igazolható), Medgyes Sinan (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Ridwan Popoola (nigériai, Al-Vaszl SC – Egyesült Arab Emírségek), Stefan Raúl (spanyol-magyar, FC Nagykanizsa)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Jocelyn Janneh (guineai, SC Bastia – Franciaország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (Paksi FC), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Hermann Dávid, Perpék Szabolcs, Sain Balázs (legutóbb kölcsönben Karcag), Szakál Dénes, Vincze Tamás

Kiszemeltek: Bryan Adinany (francia-madagaszkári, KV Kortrijk – Belgium)

Távozók: Batai Tamás (Haladás, legutóbb kölcsönben Debreceni EAC), Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Álex Bermejo (spanyol, UE Sant Andreu – Spanyolország), Victor Camarasa (spanyol, Kitchee – Hongkong, szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Stephen Odey (nigériai, Floriana FC – Málta, szabadon igazolható), Pálfi Donát (szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, Kisvárda, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia, onnan MTK Budapest)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –