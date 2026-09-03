Nemzeti Sportrádió

„Tudnék cifrábbat mondani az árulónál” – ETO-szurkolókat kérdeztünk korábbi edzőjükről

2026.09.03. 18:43
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Nem mindenki gondol haraggal Borbély Balázsra (Fotó: NSO Tv)
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labdarúgó NB I ETO FC Győr Ferencvárosi TC Borbély Balázs
Először tér vissza ellenfélként Borbély Balázs a győriek volt, a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője korábbi sikerei helyszínére. A találkozó előtt az ETO-drukkereket kérdeztük csapatukról, Borbély Balázs távozásával kapcsolatos érzéseikről, illetve a rangadó esélyeiről.

A legtöbbször az „áruló” kifejezés került elő Győrben a Ferencváros elleni összecsapás előtt, amikor az NSO Tv stábja a hazai szurkolókat faggatta, és Borbély Balázsról esett szó. Nem mellesleg nem mindenki ítéli el az ETO-szurkolók közül az előző idény bajnokcsapatának edzőjét.

Ezzel (is) várták Borbély Balázst az ETO-drukkerek Győrben

LABDARÚGÓ NB I
A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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Milyen fogadtatásra számíthat Győrben Borbély Balázs?

KEZDÉS 19.30! Az ETO FC május 29-én indulatos közleményben jelentette be, hogy Borbély Balázs felbontotta a szerződését a klubbal – azóta sem csillapodtak a kedélyek.

 

labdarúgó NB I ETO FC Győr Ferencvárosi TC Borbély Balázs
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