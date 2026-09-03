„Tudnék cifrábbat mondani az árulónál” – ETO-szurkolókat kérdeztünk korábbi edzőjükről

A legtöbbször az „áruló” kifejezés került elő Győrben a Ferencváros elleni összecsapás előtt, amikor az NSO Tv stábja a hazai szurkolókat faggatta, és Borbély Balázsról esett szó. Nem mellesleg nem mindenki ítéli el az ETO-szurkolók közül az előző idény bajnokcsapatának edzőjét.

Ezzel (is) várták Borbély Balázst az ETO-drukkerek Győrben

LABDARÚGÓ NB I

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!