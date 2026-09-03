Nem volt kérdés a DVSC sima győzelme a női kézilabda NB I-ben

Hét év után játszott újra első osztályú meccset az egri együttes, amely 2–0-val indította a találkozót a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, a hajdúságiak azonban egy hatgólos sorozattal már az első tíz perc végéhez közeledve elléptek házigazdájuktól. A folytatásban is érvényesült a papírforma, az európai kupaszereplő DVSC a 12 védést bemutató Majoros Gréta, valamint az egyformán hatszor eredményes Monika Kobylinska és Keller Petra vezérletével fölényes győzelmet aratott az újonc otthonában. Az egrieknél Helm Boglárka ugyancsak hat gólig jutott.
NŐI KÉZILABDA NB I
1. FORDULÓ
ESZTERHÁZY SC–DVSC SKYLINE 21–43 (13–21)
Részletes jegyzőkönyv később...
A TOVÁBBI PROGRAM
PÉNTEK
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE
SZOMBAT
17.00: Váci NKSE–Mol Esztergom
18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest
19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Győri Audi ETO KC–NEKA 37–24 (17–12)
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping 33–23 (15–13)