Nem volt kérdés a DVSC sima győzelme a női kézilabda NB I-ben

Hét év után játszott újra első osztályú meccset az egri együttes, amely 2–0-val indította a találkozót a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, a hajdúságiak azonban egy hatgólos sorozattal már az első tíz perc végéhez közeledve elléptek házigazdájuktól. A folytatásban is érvényesült a papírforma, az európai kupaszereplő DVSC a 12 védést bemutató Majoros Gréta, valamint az egyformán hatszor eredményes Monika Kobylinska és Keller Petra vezérletével fölényes győzelmet aratott az újonc otthonában. Az egrieknél Helm Boglárka ugyancsak hat gólig jutott.

NŐI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓ

ESZTERHÁZY SC–DVSC SKYLINE 21–43 (13–21)

Részletes jegyzőkönyv később...

A TOVÁBBI PROGRAM

PÉNTEK

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE

SZOMBAT

17.00: Váci NKSE–Mol Esztergom

18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest

19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Győri Audi ETO KC–NEKA 37–24 (17–12)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping 33–23 (15–13)