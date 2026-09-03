Nemzeti Sportrádió

Mátrixos videóval jelentette be Gabriel Martinellit az Al-Hilal

M. B.M. B.
2026.09.03. 19:16
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Fotó: X/@Alhilal_FC
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Arsenal Al-Hilal Gabriel Martinelli
A szaúdi élvonalban érdekelt Al-Hilal a hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette az Arsenaltól Gabriel Martinellit.

A 25 éves brazil szélső 70 millió euróért váltott klubot, s 2030 nyaráig írt alá új klubjával. 

Az Al-Hilal a kultikus „Mátrix” című film által inspirált videóval jelentette be új szerzeményét, melyben Martinelli a filmből ismert kék és piros pirulák közül választ.

 

Arsenal Al-Hilal Gabriel Martinelli
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