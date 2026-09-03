Mátrixos videóval jelentette be Gabriel Martinellit az Al-Hilal
A szaúdi élvonalban érdekelt Al-Hilal a hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette az Arsenaltól Gabriel Martinellit.
A 25 éves brazil szélső 70 millió euróért váltott klubot, s 2030 nyaráig írt alá új klubjával.
Az Al-Hilal a kultikus „Mátrix” című film által inspirált videóval jelentette be új szerzeményét, melyben Martinelli a filmből ismert kék és piros pirulák közül választ.
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