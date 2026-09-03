Nemzeti Sportrádió

Holland tehetséggel erősített a Fradi első El-ellenfele

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.03. 09:30
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Joel van den Berg akár a Ferencváros ellen is pályára léphet (Fotó: Celtic FC)
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Joel van den Berg átigazolás Celtic Európa-liga Ferencváros
Az Európa-liga 2026–2027-es idényét a Ferencváros ellen kezdő Celtic hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette Joel van den Berget a PSV-től.

A Celtic szerda esti közleménye szerint Joel van den Berg négyéves szerződést kötött a klubbal.

A 19 éves középpályás az előző idényben mutatkozott be a PSV-ben, és a csapat újabb bajnoki címét hozó kiírásban ötször lépett pályára.

Van den Berg a Celtic színeiben a nemzetközi kupaporondon is kipróbálhatja magát – ezt akár a Ferencváros ellen is megteheti, a két zöld-fehér csapat az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában, szeptember 17-én csap össze egymással.

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A négyszeres angol válogatott játékos 2011-ben a Manchester Unitednál kezdte a pályafutását.

 

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