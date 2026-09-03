Holland tehetséggel erősített a Fradi első El-ellenfele

A Celtic szerda esti közleménye szerint Joel van den Berg négyéves szerződést kötött a klubbal.

A 19 éves középpályás az előző idényben mutatkozott be a PSV-ben, és a csapat újabb bajnoki címét hozó kiírásban ötször lépett pályára.

Van den Berg a Celtic színeiben a nemzetközi kupaporondon is kipróbálhatja magát – ezt akár a Ferencváros ellen is megteheti, a két zöld-fehér csapat az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában, szeptember 17-én csap össze egymással.