Nemzeti Sportrádió

Lévai Levente felkerült a bajnokok falára

K. B.K. B.
2026.09.03. 19:03
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Fotók: MBSZ/Róth Tamás
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Magyar Birkózó Akadémia KIMBA Lévai Levente
A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) csütörtöki tanévnyitójának kereteink belül bejelentették: az Európa-bajnok Lévai Levente csatlakozik a nevelőműhely U23-as programjához, majd felavatták tablóját a bajnokok falán.

 

Megnyitották a tanévet, s ajándékkal köszöntötték az idei világversenyeken érmes növendékeket a KIMBA nagycsarnokában, majd Lévai Levente a szerződését Süle László KIMBA-kurátorral aláírva csatlakozott az akadémia U23-as programjához. 

A jelenlévők az alsó szintre igyekeztek, ott található ugyanis a bajnokok fala, amelyen ekkor még lepel fedte a 2025-ben Somorján mindössze 19 évesen a kötöttfogású 72 kilogrammosok között Európa-bajnok Lévai Levente portréját.

„Nagy pillanatokat élhettünk át a fő csarnokban, viszont ez is az, hiszen újabb kiváló sportoló kerülhet fel a bajnokok falára – kezdte beszédét Lőrincz Tamás, a KIMBA egykori szakmai igazgatója, a Magyar Birkózók Szövetsége elnöke. – Levente fantasztikus birkózással lett Európa-bajnok, olyan hozzáállása és alázata van a sportág iránt, amely mindenkinek jó példaként szolgálhat. Láthatjátok, ilyen fiatalon is fel lehet érni a csúcsra, ezek olyan célok, amelyek megvalósíthatók. Illusztris társaságba került a neve, büszkék vagyunk rá!”

 

Lévai Levente lerántotta a leplet a tablójáról, majd ő is a gyerekekhez szólt: „Köszönöm, hogy felkerülhettem a legnagyobb nevek közé, és annak is örülök, hogy immár az akadémia részese lehetek. Most újra előtörtek belőlem az emlékek, a Somorján történtek, ezek olyan pillanatok, amelyeket soha nem felejtek el, mélyen őrzöm őket a szívemben. Nagyon remélem, és szeretném is, hogy ti is átélhessétek hasonlót, mert ez olyan csodálatos érzés, amely végig elkísér titeket az életben. Nem könnyű út ez, rengeteg munkával, lemondással és kitartással jár, de őszintén bízom abban, hogy kitartotok, és egyszer ti is felkerülhettek erre a falra.”

 

Magyar Birkózó Akadémia KIMBA Lévai Levente
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