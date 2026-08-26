NB III: továbbra is hibátlan a Gyula, a III. kerület, a Kaposvár és a Pécs

A labdarúgó NB III hétközi, 5. fordulójának szerdai játéknapján északkeleten a Debreceni EAC döntetlenre végzett a Kisvárda Master Good II vendégeként, míg az Eger SE elszenvedte első vereségét a Debreceni VSC II otthonában. Északnyugaton a Dorogi Bányász FC és a Credobus Mosonmagyaróvár hazai pályán, a Haladás FC idegenben gyűjtötte be a három pontot, míg délkeleten a Gyulai Termál FC és a III. kerületi TVE, délnyugaton pedig a Kaposvári Rákóczi FC és a Pécsi MFC őrizte meg hibátlan mérlegét.

NB III

5. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Gödöllői SK–Füzesabonyi SC 1–0

Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC 1–1

Debreceni VSC II–Eger SE 5–2

Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye 0–5

Tarpa SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–3

Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–2

Mátészalkai MTK–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 2–2

Salgótarjáni BTC–Hajdúnánás FK 0–3 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Bicskei TC–Balatonalmádi SE 4–2

ETO Akadémia–Király SE 2–0

VSC 2015 Veszprém–Haladás FC 2–4

Credobus Mosonmagyaróvár–1908 SZAC Budapest 5–1

Dorogi Bányász FC–Komárom VSE 1–0

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Zalaegerszegi TE FC II 1–0

Opus Tigáz Tatabánya–Sárisápi BSE 3–0

Puskás Akadémia FC II–FC Sopron 3–1 DÉLKELETI CSOPORT

Újpest FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–2

Gyulai Termál FC–Vasas FC II 1–0

ESMTK–Sándorfalvi SKE 3–0

III. kerületi TVE–Békéscsaba 1912 Előre 2–0

Szolnoki MÁV FC–Meton-FC Dabas SE 2–2

Kispest-Honvéd FC II–Szegedi VSE 8–1

Csepel SC–BKV Előre 9–1

Monor SE–Hódmezővásárhelyi FC 4–1 DÉLNYUGATI CSOPORT

PTE-PEAC–Budaörs 6–1

Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II 3–1

Iváncsa KSE–Dunaharaszti MTK 1–3

Érdi VSE–Pécsi MFC 1–2

Ferencvárosi TC II–ReBase Majosi SE 5–0

Budafoki MTE–Szekszárdi UFC 4–0

Sárbogárd SE–BFC Siófok 1–1

Szabadnapos: MTK Budapest II