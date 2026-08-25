A negyedmilliárd eurós kérdés: miből tudják a „traktorosok” felszántani az átigazolási piacot? 

SZEMLÉLETVÁLTÁS

A „The Tractor Boys” a teljesen elkészült, 35 millióba kerülő edzőközpontjukra is a támaszkodhatnak, de egyebekben is haladnak a korral: a szurkolók már csak digitális jegyeket válthatnak. Az előző feljutáskor csakis Angliából vásároltak (Olaszországból csak kölcsönkértek a svéd Jens Cajustét és az angol Ben Godfreyt), 9 angol, 3 ír (egy ír-magyar is akad közöttük: Sammie Szmodics), 1-1 koszovói és paraguayi futballista jött, és szánt szándékkal úgy válogatták őket össze, hogy zömük maradjon egy esetleges kiesés után is. A tavalyelőtti érkezők közül a fent említett Hutchinson, Delap kettős mellett csak a kapus Muric nem tartott velük a másodosztályba (néhány játékost azóta kölcsönadtak, például Szmodicsot) – az idén nyári 12 érkező közül 11 légiós, és már csak négyen jöttek a hazai bajnokságokból.

FRANCIA KAPCSOLAT

Az iparági szokásoknak megfelelően a fiatalabb, ígéretesebb játékosok és a karmesterek-csatárok a legdrágábbak: a paraguayi támadó középpályás, a 10-es mezzel is megtisztelt Julio Enciso kölcsönben már bizonyított, tavaly a Brighton 9 millióért elkótyavetyélte, most a Chelsea fiókcsapatától, a Racing Strasbourgtól bónuszokkal együtt 30.5 millióért hozták vissza a ligába – Enciso 21 kanadai ponttal szolgálta meg az emelkedést. Együtt jött vele az elefántcsontparti szélső mindenes és középső középpályás, Abdoul Ouattara, 20+5 millióért. Emersonnt is a Ligue 1-ből szúrták ki, a brazil csatár hat gólt szerzett 27 bajnokin, ez ma megér 28 millió eurót. E transzferek egyik érdekessége, hogy az új edző, Gary O'Neil a Strasbourg kispadjáról ült át az Ipswichére, korábban a Wolverhamptonnál, az AFC Bournemouthnál és a Liverpool tartalékjainál is dolgozott – a neve sokaknak ismerős lehet, jó kis középpályás volt, 2007-ben 7.5 milliót fizetett érte a Portsmouthnak a Middlesbrough, a kevesebbet ígérő Liverpoolt legyőzve az alkudozások során.

A nagy példaképet megverték a nyitó fordulóban... A legtöbbet költő PL-újoncok (Transfermarkt)

MICSODA IGAZOLÁSOK!

A ghánai szélsőért, Abdul Fatawuért 25.5 milliót kapott a Leicester City, a rutinos portugál szűrőt, Florentinót a Burnley 28 millióért vette meg a nyáron, opciósan, de 18.7 millióért máris eladta; mellette játszik majd a 10 millióba kerülő, 30 éves szerb Szasa Lukics. Erősödött a védelem is: a kapusért, Kjell Scherpenért tízmilliót kapott az Union Saint-Gilloise. A holland kapuvédő volt brightonos, honfi- és poszttársa, Kayne van Oevelen 4 millióért igazolt Ipswichbe, de kölcsönadták a Valenciának. Egyszeres elefántcsontparti válogatott a középhátvéd Cédric Kipré, opciósan 4.5 milliót kapott érte a Reims, a marokkói-francia Issza Diopot a Fulhamből ismerték, 10 millió volt az ára.

ÚJ SZTÁR, ÚJ PIACOK

Skót klubban már bizonyított a japán szélső, Maeda Daizen, a liga egyik legjobbja volt, éket is tud játszani, nyilván új piacokat is hoz a klubnak – 9.4+2.4 millióért. A Celticben a korábbi japán gólkirály az előző idényben 27 kanadai pontot szorgoskodott össze, ez jó ajánlólevél. A fizikailag nagyon erős Chuba Akpom volt a Championship gólkirálya és legjobb játékosa, az Arsenal neveltje az Ajaxban, a PAOK-ban, a Lille-ben, a St. Truidenben, a Nottinghamben, a Brightonban, a Brentfordban, a Coventry Cityben és a Middlesbroughban is játszott, az amszterdamiak tavaly adták kölcsön, ez volt a támadó karrierjének 9. (!) kölcsönjátéka. Két fontos gólt szerzett, de tavaszra csereember lett, az utolsó 7 bajnokin 2-szer játszott, egyszer 19, egyszer 8 percet… és 9.3 millióért meg kellett venniük.

A legnagyobb nyári költők között (Transfermarkt)

LIMITED COMPANY

„Leültem tárgyalni a tulajdonosokkal, akik azt mondták nekem, azt akarják, hogy keményen nyomjuk meg az átigazolásokat. Elmegyünk egészen a pénzügyi fair play határáig. Egy kis pénzt mindig el kell rakni januárra, de most korán belevetettük magunkat az erősítésekbe, a nagy üzleteket, amiket csapni tudunk, a nyáron fogjuk megtenni. A tulajdonosok azt kérték, legyünk agresszívek, fejlődjünk folyamatosan, nyomjuk tövig a gázt, és olyan tapasztalt játékosokat igazoljunk, akikkel bennmaradhatunk. Azt mondták: készítsek el egy tervet, hajtsam végre azt, és ha további terveim vannak, keressem fel őket újra. Szabad kezet kaptam a munkámban, de a fő üzenet ez: Mindig csak előre!” – így Mark Ashton ügyvezető igazgató, akinek két vezetőtársa van: az utánpótlás felől érkező Dmitri Halajko és a 70 éves Peter Reid, a Manchester City egykori játékosa, majd menedzsere.

ONLINE KÖZVETÍTVE

Ashton nem titkolja, hogy vásárolnak még, van már egy nyilvánosan elérhető PSR-figyelő, azaz meg lehet nézni, hogy a nem eltitkolt adatok szerint hogyan áll egy klub az angol és az európai „hatóságok” színe előtt (a kontinentális szabályok szigorúbbak, de nem mindenkire vonatkoznak, erről sorozatunk korábbi részeiben írtunk). Az „IT” jelenleg a futballbevételei 71 százalékát költi a csapatra, tehát messze még a 85 százalékos első határ, de ha kifeszítik a költségvetést, és némi kockázatot vállalnak, simán elkölthetnek még 100 millió eurót.

Nem rossz... (Transfermarkt)

KIK FÉRNEK BELE?

Úgy meg pláne messze a határ, hogy az albán karmester, Anis Mehmeti, az iraki ék, Ali Al-Hamadi, a cserekapus Alex Palmer, az olasz és német csapatok által csábított szélső, Jaden Philogene vagy kollégája, Jack Clarke is kikerülhet a költségvetésből. A legambiciózusabb célpont Gabriel Jesus, de a Girona középső középpályása, Azzedin Uunahi, a Freiburg balszellője, Derry Scherhant, a Lausanne bekkje, Karim Sow, a Sassuolo támadója, Armand Laurienté, a Standard Liege jobbhátvédje, Henry Lawrence és a Leverkusenből elvágyódó Exequiel Palacios is befuthat még a nyáron. Utóbbiért bónuszokkal együtt 30 milliót ajánlottak, Philogene ára 20 millió lehet. A Sporting CP szélsője, Geny Catamo is kiszemelt, ám érte a Sunderland 30+10 milliót ajánlott, és ez kevésnek bizonyult. Liam Delaptől elvették a 9-es mezszámot a Chelsea-nél, külön edz a többiektől, ha nem lesz gazdagabb kérője, visszatérhet az Ipswichhez.

A BŐSÉG KORSZAKA

Ugyanis ömlik a pénz a ligába, még ha látszanak is az árnyoldalak: az utóbbi négy évben összesen 2.7 milliárd eurós mínuszt halmoztak fel az aktuális esztendőben az élvonalban szereplő egyesületek, a mínusz legutóbb 925 millió euróra rúgott. 2017-ben és 2018-ban még félmillárdos nyereséget mutattak fel, azóta megállíthatatlan a zuhanás. Zuhanás… A legutóbbi tulajdonosi átrendeződés a Liverpoolt 6.43 milliárd euróra árazta be, a liga csapatainak összbevétele 8 milliárd euróra nőtt, a létező összes bevételi forrásuk emelkedett, még a közvetítésért kapott, eleve gigászi összeg is: 3.8 milliárd euróról 3.9 milliárd euróra. Igaz, a bevételek 65 százaléka elmegy a bérekre, de ez a mutató 2020-ban még 72 százalék volt, az éves amortizáció 2.4 milliárd euró, az összadósság 6.7 milliárd euró, ebből 1.5 milliárd a tulajdonosok felé áll fenn. A transzferpiac jellemzője, hogy 3-4 éves részletekben vásárolnak játékosokat, sokszor a vételár harmada-negyede bónusz, 2025-ben az élvonalbeli klubok 4.1 milliárd euróval tartoztak, és 1.5 milliárddal nekik tartoztak (ebben benne van a külföldi adósság és a külföldi követelés is). Ha mindent-mindent összeadunk, egy éve a csapatok 10.8 milliárd euróval tartoztak – de ez a bevételek folyamatos és garantált növekedése miatt egyáltalán nem vészes.

DE TÉRJÜNK VISSZA A TRAKTOROS FIÚKRA!

„Kieran McKenna döntése, hogy a feljutás kiharcolása után lemond a menedzseri posztról, sokkoló volt, most Gary O'Neilen a sor. A Tractor Boys legutóbb, amikor a Premier League-ben szerepeltek, nagy bajban voltak, de remélik, ezúttal másképp lesz – és az átigazolási piacon is ambíciót mutattak…” – így a neves Phil McNulty a BBC-n, aki szerint a csapat ezzel együtt csak a 19. lesz, azaz simán kiesik.

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

FC ARSENAL

ÉRKEZETT: Piero Hincapié (Leverkusen, kölcsön után végleg, 40 000 000 euró), Illan Meslier (Leeds United, ingyen), Tommy Setford (Arsenal U21), Hristosz Colisz (FC Bruges, 40 000 000 euró), Bruno Guimaraes (Newcastle United, 87 500 000), Ezri Konsa (Aston Villa, 59 600 000 euró)

Kölcsönből vissza: Fábio Vieira (Hamburg), Reiss Nelson (Brentford), Ethan Nwaneri (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Jakub Kiwior (FC Porto, kölcsön után végleg, 17 000 000), Karl Hein (Werder Bremen, kölcsön után végleg, 3 000 000), Leandro Trossard (Besiktas, 18 000 000), Christian Nörgaard (Everton, 8 150 000)

ASTON VILLA

ÉRKEZETT: Modou Kéba Cissé (LASK, 5 500 000 euró), Johan Manzambi (Freiburg, 60 000 000), Joao Gomes (Woverhampton, 40 000 000), Brian Madjo (Aston Villa U21), Szuzuki Zion (Parma, 30 000 000), Matteo Ruggeri (Atlético Madrid, 25 000 000)

Kölcsönbe: Alejandro Garnacho (Chelsea), Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (RB Leipzig), Oliwier Zych (Raków Czestochowa), Joe Gauci (Port Vale), Lewis Dobbin (Preston), Evann Guessand (Crystal Palace), Samuel Iling-Junior (Pisa)

TÁVOZOTT: Donyell Malen (Roma, kölcsön után végleg, 25 000 000), Enzo Barrenechea (Benfica, kv., 12 000 000), Lewis Dobbin (Southampton, 10 500 000), Youri Tielemans (Manchester United, 40 000 000), Morgan Rogers (Chelsea, 138 000 000), Lucas Digne (PSG, 7 000 000), Ezri Konsa (Arsenal, 59 600 000)

Kölcsönbe: Andrés García (Getafe), Oliwier Zych (Vitória Guimaraes), Joe Gauci (Lincoln City), Samuel Iling-Junior (Bolton), Koszta Nedeljkovics (Rangers)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United), Harvey Elliott (Liverpool), Douglas Luiz (Juventus)

AFC BOURNEMOUTH

ÉRKEZETT: Álex Jiménez (Milan, kölcsön után végleg, 18 500 000 euró), Álvaro Rodríguez (Elche, 25 000 000), António Silva (Benfica, 25 000 000), Juanlu Sánchez (Sevilla, 11 000 000)

Kölcsönből vissza: Daniel Jebbison (Preston), Max Aarons (Rangers), Julián Araujo (Celtic)

TÁVOZOTT: Hamed Traoré (Olympique Marseille, kv., 7 700 000), Luis Sinisterra (Cruzeiro, kv., 3 700 000), Marcos Senesi (Tottenham, ingyen), Enes Ünal (Getafe, i.)

Kölcsönbe: Romain Faivre (Auxerre), Álex Jiménez (Fiorentina)

Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Lazio)

FC BRENTFORD

ÉRKEZETT: Jannik Schuster (RB Salzburg, 18 000 000), Jaidon Anthony (Burnley, 17 500 000), Callum Wilson (West Ham, i.), Mamadou Sangaré (Lens, 48 000 000)

Kölcsönből vissza: Kim Dzsi (Kaiserslautern), Gustavo Nunes (Swansea), Jayden Meghoma (Rangers), Yunus Konak (Oxford United)

TÁVOZOTT: Frank Onyeka (Coventry, 7 000 000), Jordan Henderson (Chelsea, i.)

Kölcsönbe: Romelle Donovan (Sheffield United), Yunus Konak (Lincoln City)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

BRIGHTON & HOVE ALBION

ÉRKEZETT: Zadok Yohanna (AIK, 28 000 000), Pascal Struijk (Leeds United , 23 200 000), Costinha (Olympiakosz, 12 700 000), Michael Svoboda (Venezia, 5 000 000), Rodrigo Rego (Benfica B, 3 500 000), Luka Vuskovic (Tottenham, 54 000 000)

Kölcsönbe: Promise David (Union SG)

Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Roma), Brajan Gruda (RB Leipzig), Facundo Buonanotte (Leeds United), Tom Watson (Millwall), Ibrahim Osman (Birmingham City), Carl Rushworth (Coventry City), Eiran Cashin (Blackburn), James Beadle (Birmingham), Amario Cozier-Duberry (Bolton), Malick Yalcouyé (Swansea)

TÁVOZOTT: Jan Paul van Hecke (Tottenham, 60 000 000), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough, kv., 3 700 000), James Milner (visszavonult), Joël Veltman (West Ham, i.), Adam Webster (szl.), Solly March (szl.), Diego Coppola (Paris FC, kölcsön után végleg, 18 000 000), Danny Welbeck (Chelsea, 5 860 000), Carl Rushworth (Coventry City, 25 700 000)

Kölcsönbe: Rodrigo Rego (Castellón), James Beadle (Birmingham City), Tommy Watson (Leicester City)

Kölcsönbe: Facundo Buonanotte (Elche)

FC CHELSEA

ÉRKEZETT: Marco Palestra (Atalanta, 57 000 000), Geovany Quenda (Sporting CP, 50 000 000), Denner (Corinthians, 10 000 000), Dasztan Szatpajev (Kajrat Almati, 2 400 000), Emmanuel Emegha (Racing Strasbourg, 26 000 000), Morgan Rogers (Aston Villa, 138 000 000), Valentín Barco (Strasbourg, 40 000 000), Danny Welbeck (Brighton, 5 860 000), Maxence Lacroix (Crystal Palace, 60 700 000), Jordan Henderson (Brentford, i.), Pep Chavarría (Rayo Vallecano, 19 000 000)

Kölcsönből vissza: Mike Penders (Racing Strasbourg), Nicolas Jackson (Bayern München), Aarón Anselmino (Racing Strasbourg), David Datro Fofana (Racing Strasbourg), Axel Disasi (West Ham)

TÁVOZOTT: Marc Cucurella (Real Madrid, 55 000 000), Tyrique George (Everton, kv., 21 000 000), Andrey Santos (Manchester United, 56 300 000), Trevoh Chalobah (Como, 30 000 000)

Kölcsönbe: Alejandro Garnacho (Aston Villa), Filip Jörgensen (Strasbourg), Dastan Satpaev (Burnley, 350 000), Benoit Badiashile (Napoli, 3 000 000)

COVENTRY CITY

ÉRKEZETT: Frank Onyeka (Brentford, kv., 7 000 000), Loum Tchaouna (Burnley, 23 500 000), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt, 18 000 000), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland, 27 000 000), Carl Rushworth (Brighton, 25 700 000), Gustavo Hamer (Sheffield United, 7 000 000), Taiwo Awoniyi (Nottingham, 10 500 000), Sidiki Chérif (Fenerbahce, 24 500 000)

Kölcsönből vissza: Norman Bassette (Kaiserslautern)

TÁVOZOTT: Jahnoah Markelo (Sabab Al-Ahli, 5 000 000)

Kölcsönbe: Norman Bassette (Westerlo)

Kölcsönből vissza: Jang Min-Hjok (Tottenham)

CRYSTAL PALACE

ÉRKEZETT: Óscar Mingueza (Celta Vigo, i.), Tomijaszu Takehiro (Ajax, i.), Dwight McNeil (Everton, 25 800 000), Anan Halaili (Union SG, 24 500 000), Zavier Gozo (Salt Lake City, 13 000 000)

Kölcsönből vissza: Matheus Franca (Vasco da Gama), David Ozoh (Derby County), Romain Esse (Coventry), Jesurun Rak-Sakyi (Stoke)

TÁVOZOTT: Maxence Lacroix (Chelsea, 60 700 000), Danny Imray (Wrexham, 5 850 000), Brennan Johnson (Everton, 25 800 000)

Kölcsönből vissza: Christantus Uche (Getafe), Evann Guessand (Aston Villa)

FC EVERTON

ÉRKEZETT: Merlin Röhl (Freiburg, kv., 25 000 000), Tyrique George (Chelsea, kv., 21 000 000), Hayden Hackney (Middlesbrough, 19 300 000), Christian Nörgaard (Arsenal, 8 150 000), Brennan Johnson (Crystal Palace, 25 800 000)

TÁVOZOTT: Séamus Coleman (szl.), Idrissa Gueye (Al-Dirijah, i.), Dwight McNeil (Crystal Palace, 25 800 000)

Kölcsönből vissza: Jack Grealish (Manchester City)

FC FULHAM

ÉRKEZETT: Jonah Kusi-Asare (Bayern München, kv., 6 000 000), César Palacios (Real Madrid, 10 000 000), Gonzalo García (Real Madrid, 40 000 000), Shea Charles (Southampton, 30 400 000)

Kölcsönből vissza: Steven Benda (Feyenoord)

TÁVOZOTT: Raúl Jiménez (Wolverhampton, i.), Harry Wilson (Leeds United, i.), Steven Benda (Nottingham, i.), Issa Diop (Ipswich, 10 000 000), Szasa Lukics (Ipswich, 10 500 000)

Kölcsönből vissza: Samuel Chukwueze (Milan)

HULL CITY

ÉRKEZETT: Jack Butland (Rangers, 3 500 000), Morita Hidemasa (Sporting CP, i.), Elliot Stroud (Mjällby, 2 500 000), Jens Hjertö-Dahl (Tromsö, 9 500 000), Konsztantinosz Colakisz (Olympiakosz, 23 300 000), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg, 4 000 000), Lucas Herrington (Colorado Rapids, 14 800 000), Nobel Mendy (Vallecano, 23 400 000)

Kölcsönből vissza: Enis Destan (Westerlo), Abu Kamara (Getafe), Mason Burstow (Bolton), Abdülkadir Ömür (Antalyaspor)

TÁVOZOTT: Ivor Pandur (Rangers, 7 000 000), Kyle Joseph (Middlesbrough, 4 700 000), Kasey Palmer (Luton, kv., 580 000), Abu Kamara (Portsmouth, 2 900 000), Enis Destan (Konyaspor, i.)

Kölcsönből vissza: Toby Collyer (Manchester United), Lewis Koumas (Liverpool U21), Hirakava Ju (Bristol), Amir Hadziahmetovic (Besiktas), Joe Gelhardt (Leeds United), John Lundstram (Trabzonspor)

Kölcsönbe: Mason Burstow (Sheffield Wednesday)

IPSWICH TOWN

ÉRKEZETT: Emersonn (Toulouse, 28 000 000), Chuba Akpom (Ajax, kv., 9 300 000), Cédric Kipré (Reims, kv., 4 500 000), Maeda Daizen (Celtic, 9 400 000), Abdul Fatawu (Leicester City, 23 450 000), Kayne van Oevelen (Volendam, 4 000 000), Issza Diop (Fulham, 10 000 000), Kjell Scherpen (Union SG, 10 000 000), Szasa Lukics (Fulham, 10 500 000), Florentino (Burnley, 18 700 000), Julio Enciso (Strasbourg, 30 500 000), Abdoul Ouattara (Strasbourg, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Ali Al-Hamadi (Luton), Conor Chaplin (Portsmouth), Sammie Szmodics (Derby County)

TÁVOZOTT: Arijanet Muric (Sassuolo, kv., 7 000 000), Ashley Young (visszavonult), Conor Chaplin (Leicester City, i.), Conor Townsend (West Bromwich, i.), Elkan Baggott (Millwall, 1 700 000), Wes Burns (Leicester City, 75 000), Harry Clarke (Preston, 4 100 000), George Hirst (Stoke City, 7 000 000)

Kölcsönbe: Ben Johnson (Stoke City), Kayne van Oevelen (Valencia)

Kölcsönből vissza: Jens Cajuste (Napoli), Iván Azón (Como), Dan Neil (Sunderland)

LEEDS UNITED

ÉRKEZETT: Harry Wilson (Fulham, i.), Tarik Muharemovic (Sassuolo, 40 000 000), James Trafford (Manchester City, 46 700 000), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Maximilian Wöber (Werder Bremen), Mateo Joseph (Mallorca), Joe Gelhardt (Hull City), Isaac Schmidt (Werder Bremen), Largie Ramazani (Valencia), Jack Harrison (Fiorentina)

TÁVOZOTT: Pascal Struijk (Brighton, 23 200 000), Illan Meslier (Arsenal, i.), Isaac Schmidt (Young Boys, 1 300 000), Karl Darlow (Manchester United, i.), Jack Harrison (New England Revolution, 1 000 000), Maximilian Wöber (Schalke, i.), Joe Gelhardt (Hull City, 7 600 000)

Kölcsönbe: Sebastiaan Bornauw (Hamburg), Joël Piroe (West Ham)

Kölcsönből vissza: Facundo Buonanotte (Brighton)

FC LIVERPOOL

ÉRKEZETT: Jérémy Jacquet (Rennes, 63 600 000), Víctor Munoz (Osasuna, 40 000 000)

Kölcsönbe: Ronald Araújo (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Vitezslav Jaros (Ajax), Konsztantinosz Cimikasz (Roma), Harvey Elliott (Aston Villa)

TÁVOZOTT: Andrew Robertson (Tottenham, i.), Ibrahima Konaté (Real Madrid, i.), Mohamed Szalah (Trabzonspor, i.), Curtis Jones (Inter, 30 000 000)

Kölcsönbe: Pécsi Ármin (Hartberg), Ifeanyi Ndukwe (Levante)

MANCHESTER CITY

ÉRKEZETT: Elliot Anderson (Nottingham, 135 000), Mathys Detourbet (Troyes, 25 000 000), Jeremy Monga (Leicester City, 11 700 000), Pierce Charles (Sheffield Wednesday, 3 500 000), Gerónimo Rulli (Marseille, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Sheffield United), Juma Bah (Nice), Claudio Echeverri (Girona), Josh Wilson-Esbrand (Radomiak Radom), Issa Kaboré (Wrexham), Vitor Reis (Girona), Jack Grealish (Everton)

TÁVOZOTT: Manuel Akanji (Inter, kv., 15 000 000), Nathan Aké (Fenerbahce, 8 170 000), Bernardo Silva (Real Madrid, i.), John Stones (Inter, i.), James Trafford (Leeds United, 46 700 000), Tijjani Reijnders (Al-Kvadsziah, 61 000 000), Rodri (Barcelona, 60 000 000)

Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Monaco), Sverre Nypan (Lommel), Max Alleyne (Burnley)

MANCHESTER UNITED

ÉRKEZETT: Jack Fletcher (Manchester United U18), Tyler Fletcher (Manchester United U18), Youri Tielemans (Aston Villa, 40 000 000), Karl Darlow (Leeds United, i.), Andrey Santos (Chelsea, 56 300 000)

Kölcsönből vissza: Marcus Rashford (Barcelona), Jadon Sancho (Aston Villa), Harry Amass (Norwich City), Toby Collyer (Hull City), Dan Gore (Rotherham)

TÁVOZOTT: Rasmus Höjlund (Napoli, kv., 44 000 000), Casemiro (Inter Miami, i.), Tyrell Malacia (szl.), Jadon Sancho (szl.), Tyler Fredricson (Lausanne), Radek Vítek (Middlesbrough, 8 150 000)

Kölcsönbe: André Onana (Trabzonspor), Altay Bayindir (Celta Vigo)

NEWCASTLE UNITED

ÉRKEZETT: Bazoumana Touré (Hoffenheim, 50 000 000), Sean Steur (Ajax, 23 500 000), Ewen Jaouen (Reims, 21 500 000), Aladji Bamba (Monaco, 35 500 000), Lukas Hornícek (Braga, 30 580 000), Amar Dedic (Benfica, 35 900 000)

Kölcsönből vissza: Matt Targett (Middlesbrough), Harrison Ashby (Bradford City)

TÁVOZOTT: Sandro Tonali (Tottenham, 108 000 000), Anthony Gordon (Barcelona, 80 000 000), Kieran Trippier (Wolverhampton, i.), Emil Krafth (szl.), John Ruddy (szl.), Matt Targett (Hull City, i.), Bruno Guimaraes (Arsenal, 87 500 000)

Kölcsönből vissza: Aaron Ramsdale (Southampton)

Kölcsönbe: Harrison Ashby (Luton), Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Antonito Cordero (Cádiz), Alex Murphy (Kaiserslautern)

NOTTINGHAM FOREST

ÉRKEZETT: Xaver Schlager (RB Leipzig, i.), Gustavo Sá (Famalicao, 20 000 000), Ousmane Diomande (Nottingham Forest, 40 000 000), Steven Benda (Fulham, i.)

Kölcsönből vissza: Tyler Bindon (Sheffield United), David Carmo (Oviedo), Omar Richards (Rio Ave), Jota Silva (Besiktas), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt)

TÁVOZOTT: Elliot Anderson (Manchester City, 135 000 000), David Carmo (Olympiakosz, 9 000 000), Angus Gunn (San Jose Earthquakes, i.), Willy Boly (szl.), Stefan Ortega (Olympiakosz, i.), Taiwo Awoniyi (Coventry City, 10 500 000), Omar Richards (Arisz, 2 000 000)

Kölcsönbe: Jota Silva (Olympiakosz), Gustavo Sá (Olympiakosz)

Kölcsönből vissza: Lorenzo Lucca (Napoli)

AFC SUNDERLAND

ÉRKEZETT: Thomas Meunier (Lille, i.), Dayann Méthalie (Toulouse, 28 000 000)

Kölcsönből vissza: Aji Alese (Portsmouth), Simon Adingra (Monaco), Leo Hjelde (Sheffield United), Anthony Patterson (Millwall), Arthur Masuaku (Lens), Dan Neil (Ipswich), Jenson Seelt (Wolfsburg), Alan Browne (Middlesbrough)

TÁVOZOTT: Eliezer Mayenda (Rennes, 22 000 000), Dan Neil (Rangers, i.), Bertrand Traoré (szl.), Dennis Cirkin (Queens Park, i.), Timothée Pembélé (Le Havre, kv., i.), Arthur Masuaku (Konyaspor, i.), Ahmed Abdullahi (Eyüpspor), Anthony Patterson (Wrexham, 9 350 000), Leo Hjelde (Mechelen)

Kölcsönből vissza: Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

TOTTENHAM HOTSPUR

ÉRKEZETT: Sandro Tonali (Newcastle, 108 000 000), Mateus Fernandes (West Ham, 99 000 000), Jan Paul van Hecke (Brighton, 60 000 000), Andrew Robertson (Liverpool, i.), Martin Dúbravka (Burnley, i.), Marcos Senesi (Bournemouth, i.)

Kölcsönből vissza: Alejo Veliz (Rosario Central), Jang Min Hjok Yang (Coventry City), Manor Szolomon (Fiorentina), Takai Kota (Mönchengladbach), Luka Vuskovic (Hamburg), Mikey Moore (Rangers), Dane Scarlett (Hibernian), Ashley Phillips (Stoke)

TÁVOZOTT: Alejo Veliz (Bahia, 9 000 000), Alfie Devine (Preston, kv., 5 300 000), Yves Bissouma (szl.), Luka Vuskovic (Brighton, 54 000 000), Will Lankshear (Middlesbrough, 11 700 000), Manor Szolomon (West Ham, 5 850 000), Djed Spence (Inter, 30 000 000), Ashley Phillips (Middlesbrough, 8 200 000), Cristian Romero (Atlético Madrid, 40 000 000)

Kölcsönbe: Radu Dragusin (Fiorentina, 1 500 000), Jang Min Hjok (Westerlo), Guglielmo Vicario (Juventus)

Kölcsönből vissza: Randal Kolo Muani (PSG), Joao Palhinha (Bayern München)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK:

FC BURNLEY

ÉRKEZETT: Florentino (Benfica, kv., 24 000 000), Jaydon Banel (Burnley U21), Ugo Raghouber (Lille, 5 000 000), Anel Ahmedhodzic (Feyenoord, 7 000 000), Grégoire Coudert (Brest)

Kölcsönbe: Dastan Satpaev (Chelsea, 350 000), Max Alleyne (Manchester City)

Kölcsönből vissza: Andréas Hountondji (St. Pauli), Oliver Sonne (Sparta Praha), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Aaron Ramsey (Leicester)

TÁVOZOTT: Jaidon Anthony (Brentford, 17 500 000), Martin Dúbravka (Tottenham, i.), Loum Tchaouna (Coventry, 23 500 000), Axel Tuanzebe (szl.), Ashley Barnes (szl.), Maxime Esteve (RB Leipzig, 25 000 000), Luca Koleosho (Paris FC, 14 000 000, kv.), Florentino (Ipswich Town, 18 700 000)

Kölcsönbe: Quilindschy Hartman (Espanyol), Lesley Ugochukwu (Galatasaray, 3 520 000)

Kölcsönből vissza: James Ward-Prowse (West Ham)

WEST HAM UNITED

ÉRKEZETT: Keiber Lamadrid (Deportivo La Guaira, kv., 1 150 000), Ezra Mayers (West Ham U21), George Earthy (West Ham U21), Manor Szolomon (Tottenham, 5 850 000), Joël Veltman (Brighton, i.), Arne Engels (Celtic, 25 750 000)

Kölcsönbe: Joël Piroe (Leeds United), Divine Mukasa (Manchester City U21)

Kölcsönből vissza: Edson Álvarez (Fenerbahce ), Maxwel Cornet (Genoa), Niclas Füllkrug (Milan), Callum Marshall (Bochum), James Ward-Prowse (Burnley)

TÁVOZOTT: Mateus Fernandes (Tottenham, 99 000 000), Callum Wilson (Brentford, i.), Lukasz Fabianski (szl.), Adama Traoré (szl.), Crysencio Summerville (Al-Hilal, 64 500 000), Callum Marshall (Luton Town, 1 750 000)

Kölcsönbe: Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa), Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Kölcsönből vissza: Axel Disasi (Chelsea)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

ÉRKEZETT: Rafiki Said (Standard Liege, 9 000 000), Ladislav Krejcí (Girona, kv., 7 500 000), Raúl Jiménez (Fulham, i.), Kieran Trippier (Newcastle United, i.)

Kölcsönbe: Jordan James (Rennes, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Boubacar Traoré (Metz), Sasa Kalajdzic (LASK), Marshall Munetsi (Paris FC), Fer López (Celta Vigo)

TÁVOZOTT: Matt Doherty (Sheffield United, i.), Joao Gomes (Aston Villa, 40 000 000)

Kölcsönből vissza: Angel Gomes (Olympique Marseille)

Kölcsönbe: Tolu Arokodare (Ajax)

Vastaggal az előző hét igazolásai, lezárva kedden reggel.