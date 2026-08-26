Nemzeti Sportrádió

La Liga: Mbappé triplázott – simán vezet a Real Madrid

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.08.26. 22:45
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Anadolu via AFPKylian Mbappé megszerezte az első gólját a bajnokságban ebben az idényben (Fotó: AFP)
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Real Madrid Real Sociedad La Liga
A spanyol La Liga 1. fordulójából elhalasztott meccsen a Real Madrid a Real Sociedadot fogadja. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő tudósításunkban!

 

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Real Madrid–Real Sociedad 4–1 – ÉLŐ
Madrid, Bernabéu-stadion. V: M. Busquets 
Real Madrid: Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Bernardo Silva, Valverde – Güler (Diaz, 78.), Bellingham, (Camavinga, 78.) Vinícius Júnior –Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho 
Real Sociedad: Remiro – Aramburu (Zubeldia, 57.), Beitia, J. Martín, S. Gómez – Y. Herrera (Soler, 66.), Turrientes – Kubo, Sucic, Ochieng (Barrenetxea, 66.)– Oyarzabal (Oskarsson, 57.). Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo
G: Mbappé (40., 60., 80.), Vinícius (80.) ill. Susic (44.)

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Real Madrid Real Sociedad La Liga
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