La Liga: Mbappé triplázott – simán vezet a Real Madrid
A spanyol La Liga 1. fordulójából elhalasztott meccsen a Real Madrid a Real Sociedadot fogadja. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő tudósításunkban!
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
Real Madrid–Real Sociedad 4–1 – ÉLŐ
Madrid, Bernabéu-stadion. V: M. Busquets
Real Madrid: Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Bernardo Silva, Valverde – Güler (Diaz, 78.), Bellingham, (Camavinga, 78.) Vinícius Júnior –Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Real Sociedad: Remiro – Aramburu (Zubeldia, 57.), Beitia, J. Martín, S. Gómez – Y. Herrera (Soler, 66.), Turrientes – Kubo, Sucic, Ochieng (Barrenetxea, 66.)– Oyarzabal (Oskarsson, 57.). Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo
G: Mbappé (40., 60., 80.), Vinícius (80.) ill. Susic (44.)
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