Nem engedi kölcsönbe csatárát a Crystal Palace  

A Sky Sport Italia arról ír, a torinói klub 2 millió euróért fél évre kölcsön szerette volna venni Jean-Philippe Matetát, majd kétoldali elégedettség esetén a nyáron 28 millió euróért megvásárolta volna a játékjogát. A Crystal Palace ugyanakkor csak végleg engedné el a francia csatárt – és legalább 40 millió eurót kér érte.

A Juventus Dusan Vlahovics sérülése miatt keres támadót – a szerb játékos szerződése ráadásul az év végén lejár.