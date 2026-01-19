Nemzeti Sportrádió

Nem engedi kölcsönbe csatárát a Crystal Palace  

Vágólapra másolva!
2026.01.19. 10:07
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Juventus Crystal Palace Jean-Philippe Mateta
Olasz sajtóhírek szerint a Crystal Palace elutasította a Juventus ajánlatát Jean-Philippe Mateta megszerzéséért.

A Sky Sport Italia arról ír, a torinói klub 2 millió euróért fél évre kölcsön szerette volna venni Jean-Philippe Matetát, majd kétoldali elégedettség esetén a nyáron 28 millió euróért megvásárolta volna a játékjogát. A Crystal Palace ugyanakkor csak végleg engedné el a francia csatárt – és legalább 40 millió eurót kér érte.

A Juventus Dusan Vlahovics sérülése miatt keres támadót – a szerb játékos szerződése ráadásul az év végén lejár.

 

Juventus Crystal Palace Jean-Philippe Mateta
Legfrissebb hírek

A Juventus a hatalmas mezőnyfölénye ellenére kikapott Szardínián

Olasz labdarúgás
2026.01.17. 22:47

Három pontot szerzett a Chelsea Liam Rosenior bajnoki debütálásán

Angol labdarúgás
2026.01.17. 18:07

Guéhi a Liverpool helyett a Man. Cityé lesz; sikeredzőjét is elveszíti a Palace

Angol labdarúgás
2026.01.16. 15:44

Népsport: a magyar Juventus-edző tragédiája

Népsport
2026.01.15. 11:20

Távozna a Liverpool Európa-bajnoka, aki a fizetéscsökkentésbe is belemenne – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.01.14. 11:42

„Négynapi ivászat után vettem meg a klubot” – euforikusan nyilatkozott a Palace-t kiverő kiscsapat tulajdonosa

Angol labdarúgás
2026.01.11. 13:33

Óriási meglepetés az FA-kupában, hatodik ligás csapat búcsúztatta a címvédőt!

Angol labdarúgás
2026.01.10. 15:12

A Sassuolo legyőzésével ötödik meccsén maradt veretlen a Juventus

Olasz labdarúgás
2026.01.06. 22:41
Ezek is érdekelhetik