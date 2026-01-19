Nem engedi kölcsönbe csatárát a Crystal Palace  

Olasz sajtóhírek szerint a Crystal Palace elutasította a Juventus ajánlatát Jean-Philippe Mateta megszerzéséért.
A Sky Sport Italia arról ír, a torinói klub 2 millió euróért fél évre kölcsön szerette volna venni Jean-Philippe Matetát, majd kétoldali elégedettség esetén a nyáron 28 millió euróért megvásárolta volna a játékjogát. A Crystal Palace ugyanakkor csak végleg engedné el a francia csatárt – és legalább 40 millió eurót kér érte.
A Juventus Dusan Vlahovics sérülése miatt keres támadót – a szerb játékos szerződése ráadásul az év végén lejár.
