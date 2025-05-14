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Olasz Kupa: Milan–Bologna döntő

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
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2025.05.14. 20:46
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AFP
Címkék
Olasz Kupa-döntő AC Milan Olasz Kupa Milan Bologna
Az Olasz Kupa fináléjában a Milan és a Bologna csap össze egymással – élőben az NSO-n!

 

OLASZ KUPA
DÖNTŐ
Milan–Bologna 0–0 – élőben az NSO-n!
Róma, Olimpiai Stadion, 68 000 néző. V: Mariani
Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Sz. Pavlovics – Álex Jiménez, Y. Fofana, Reijnders, Théo Hernandez –Pulisic, Jovics, Leao. Vezetőedző:Sérgio Conceicao
A kispadon: Sportiello (k.), Torriani, Emerson Royal, Walker, Florenzi, Thiaw, Terracciano, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Musah, Santiago Giménez, Joao Félix, T. Abraham, Camarda, Chukwueze
Bologna: Skorupski – Holm, Beukema, Lucumí, Miranda – Ferguson, Freuler – Orsolini, Fabbian, Ndoye – Santiago Castro. Vezetőedző: Vincenzo Italiano
A kispadon: Ravaglia (k.), Bagnolini (k.), Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Likojannisz, Aebischer, Ödgaard, Moro, Benjamín Domínguez, Pobega, el-Azzuzi, Cambiaghi, Dallinga
Gólszerző: 

 

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Olasz Kupa-döntő AC Milan Olasz Kupa Milan Bologna
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