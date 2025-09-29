Nemzeti Sportrádió

Rozman Sándor lett a magyar kispályás labdarúgó-válogatott szövetségi edzője

Vágólapra másolva!
2025.09.29. 21:01
null
Címkék
magyar soccaválogatott kispálya Rozman Sándor
A Nemzeti Sportrádióban jelentette be Móré Bendegúz, a Magyar Soccaszövetség elnöke, hogy a válogatott új szövetségi kapitány, Rozman Sándor irányításával készül fel az októberi mexikói világbajnokságra.

 

A kárpátaljai Nagyszőlősön született Rozman játékosként szerepelt Ukrajnában, Lengyelországban, Ausztriában, futballozott több magyar NB III-as klubban, de sérülések miatt fiatalon befejezte profi pályafutását. Edzőként UEFA B licenc-szel rendelkezik, és jelenleg a budapesti Albidok FC vezetőedzője.

„Nagy megtiszteltetés, hogy a magyar válogatott kapitánya lehetek. Minden tudásommal azon leszek, hogy felépítsünk egy olyan csapatot, amely a mexikói világbajnokságon a lehető legjobb eredményt éri el” – mondta Rozman. Hozzátette: a novemberi vb előtt még vár rájuk a krétai Bajnokok Ligája.

A soccaválogatott két Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon vett részt az előző edző, a brazil Roni Ribeiro da Silva irányításával, legnagyobb sikerét pedig 2024-ben, a Copa Américán elért ezüstéremmel aratta. A csapatot Schrancz Balázs szakmai igazgatóként, Csuhai Tibor csapatmenedzserként segíti.

A mexikói világbajnokságot november 27. és december 9. között rendezik meg.

 

magyar soccaválogatott kispálya Rozman Sándor
Legfrissebb hírek

Socca: távozik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Magyar válogatott
2025.09.25. 15:52

Socca Eb: a magyar szövetség elnöke szerint a csapatnak helye van a nemzetközi mezőnyben

Minden más foci
2025.06.08. 10:36

Socca Eb: nem bírtunk a horvátokkal, búcsúztunk a negyeddöntőben

Magyar válogatott
2025.06.07. 20:07

Az utolsó percben vertük a németeket a socca Eb-n, negyeddöntős a magyar csapat

Minden más foci
2025.06.07. 13:38

Socca: megszorongattuk az Európa-bajnoki címvédőt

Minden más foci
2025.06.06. 14:43

Socca: ötlettelen játék és vereség Litvánia ellen

Minden más foci
2025.06.05. 16:08

A szerbekkel játszik felkészülési mérkőzést a magyar soccaválogatott

Minden más foci
2025.04.10. 13:30

Roni Ribeiro Da Silva marad a magyar soccaválogatott szövetségi kapitánya

Minden más foci
2025.01.31. 12:27
Ezek is érdekelhetik