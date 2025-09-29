Battai Sugár: Meg kellett érnem arra, hogy befejező ember legyek

„Az eleje döcögősen indult, nem voltam annyira motivált, aztán a szezon közepe-vége felé a csípőmmel is szenvedtem, de ha összességében visszagondolok, akkor nagyon pozitívan értékelem, mert amilyen célokkal mentem a versenyekre, azok sikerültek is” – mondta a mögöttünk hagyott idényről Battai Sugár, megjegyezve, hogy a magabiztosabb és stabilabb vívás volt nála a célkitűzés. A vívó hozzátette, hogy fokozatosan állt talpra a párizsi olimpiát követő gödörből.

„Nem volt idő bánkódni, a csapatversenyre kellett fókuszálni, s így készültem. – mondta Battai arra reagálva, hogy motiválóan hatott rá az, hogy az olimpián nem indulhatott egyéniben. – Azért tartom magam jó befejező embernek, mert az utolsó asszóban is higgadt tudok maradni, és akkor könnyebb befejezni egy mérkőzést, amikor nem görcsölök rá, hogy most az utolsó vagy az utolsó előtti asszóban vagyok. Persze nekem is rengeteg olyan versenyem volt, amikor nem ment, s akkor behozát Lucát vagy Lizát befejező embernek. Erőssége a csapatnak, hogy mindenki meg tudja állni a helyét az adott pozíciókban.”