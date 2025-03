Ultimátumot kapott Thiago Motta a Juventus vezérkarától – sajtóhír

A Napolitól megszerzett sportvezető a Fiorentina elleni 3–0-s zakó után nyilvánosan erősítette meg pozíciójában Mottát, az öltözőben viszont közölte a brazil-olasz trénerrel és a játékosokkal, hogy a csapatnak azonnal helyre kell rázódnia. Ennek értelmében a válogatott szünetet követő első, Genoa elleni bajnokit mindenképpen meg kell nyernie a Juventusnak, de áprilisban sem engedheti meg magának az újabb botlásokat – írja az olasz sportlap.

Az olasz rekordbajnok – amely az Olasz Kupából és a BL-ből is kiesett már ebben az évadban – mindenképpen szeretne ott lenni a Bajnokok Ligája következő kiírásában, de érdekelt a júniusi klubvilágbajnokságon is. A klub mindeközben felvette a kapcsolatot a korábban többek között az Inter, a Manchester City-t és az olasz válogatottat is irányító Roberto Mancinivel, aki rossz eredmények esetén azonnal, de akár az idény végén is válthatja Mottát.