Magabiztos győzelemmel célozza meg az élbolyt a Bologna

Meglepő módon a meccs első perceiben a sereghajtó Monza szerezte meg a vezetést Daniel Maldini góljával, ám nem sokáig örülhettek a vendégek. A kifejezetten jó idényt futó Bologna ugyanis hamar összekapta magát, a 22. percben Santiago Castro találatával egyenlített, a 34. percben pedig Jens Odgaard pazar lövésével a vezetést is átvette. A második félidőben be is biztosította a győzelmét a bolognai gárda, amikor Riccardo Orsolini érkezett szépen a beadott labdára, amelyet okosan juttatott a hálóba.

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Bologna–Monza 3–1 (Castro 22., Odgaard 34., Orsolini 69., ill. Maldini 4.)

KÉSŐBB

18.00: Juventus–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

20.45: Atalanta–Napoli (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Como–Udinese

VASÁRNAP

12.30: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)

15.00: Cagliari–Lecce

15.00: Parma–Venezia

18.00: Hellas Verona–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Empoli (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Roma–Genoa 3–1 (Dovbik 25., El Shaarawy 60., Leali 73. – öngól, ill. Masini 33.)