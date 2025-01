Nehezen indult, de végül magabiztosan nyert a Roma

A Roma ugyan az első perctől kezdve jobban futballozott ellenfelénél, a találatára egészen a 25. percig kellett várni. Ekkor egy kipattanó labdára Artem Dovbik csapott le tökéletes ütemben, így sikerült előnybe juttatnia a hazai gárdát. A rómaiak nem örülhettek sokáig, mivel kevesebb mint tíz perc múlva érkezett a válasz a túloldalról. A 33. percben Patrizio Masini egy gyönyörű lövést engedett el a tizenhatosról, ami után a labda a hálóban landolt, így meglepő módon döntetlennel várhatták a felek a folytatást.

A második félidőben nem hagyta magát összeesni a Roma a kapott gól után. Először a 60. percben Stephan El Shaarawy csodálatos távoli lövésével vették vissza a vezetést a rómaiak, majd a 73. percben a vendégek védője, Nicola Leali is betalált egy szerencsétlen mozdulat miatt a saját kapujába, ami be is biztosította a Roma győzelmét.

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Roma–Genoa 3–1 (Dovbik 25., El Shaarawy 60., Leali 73. – öngól, ill. Masini 33.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

SZOMBAT

15.00: Bologna–Monza (Tv: Match4)

18.00: Juventus–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

20.45: Atalanta–Napoli (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)

15.00: Cagliari–Lecce

15.00: Parma–Venezia

18.00: Hellas Verona–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Empoli (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Como–Udinese