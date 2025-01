Fordulatos, ötgólos meccsen győzte le a Napoli az Atalantát

A rangadó eleje nem okozott csalódást, mindkét csapata kifejezetten agresszívan játszott a kezdő sípszótól kezdve, aminek hamar meg is lett az eredménye. A 16. percben ugyanis Mateo Retegui teljesen kiszorított helyzetből kapura fordult, és hatalmas gólt lőtt, megszerezve a vezetést a vendégeknek. A tabella élén álló nápolyiakat sem kellett félteni, alig több mint tíz percen belül már ki is egyenlítettek: a 27. percben a labda szerencsésen Matteo Politano elé pattant, aki nem habozott, és a léc alá tüzelt. Sőt fordítaniuk is sikerült még a félidő vége előtt a vendégeknek: Scott McTominay pontos passzt kapott középen, majd a kapu bal oldalába juttatta a labdát.

A fordulás után sem ült le a mérkőzés, és a bergamóiak az 55. percben Ademola Lookman révén, aki három védő és a kapus mellett szerzett gólt, egyenlítettek. Hiába nyomott tovább az Atalanta, a Napoli újfent vissza tudta venni a vezetést, a 78. percben Romelu Lukaku a tőle megszokott módon érkezett a középre ívelt labdára, amelyet a hálóba fejelt. A hajrában még akadtak hazai helyzetek, de több gól már nem született – maradt a 2–3.

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Atalanta–Napoli 2–3 (Retegui 16., Lookman 55., ill. Politano 27., McTominay 40., R. Lukaku 78.)

KORÁBBAN

Bologna–Monza 3–1 (Castro 22., Odgaard 34., Orsolini 69., ill. Maldini 4.)

Juventus–Milan 2–0 (Mbangula 59., Weah 63.)

HÉTFŐ

20.45: Como–Udinese

VASÁRNAP

12.30: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)

15.00: Cagliari–Lecce

15.00: Parma–Venezia

18.00: Hellas Verona–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Empoli (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Roma–Genoa 3–1 (Dovbik 25., El Shaarawy 60., Leali 73. – öngól, ill. Masini 33.)