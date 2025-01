Ezúttal a Juventus nyerte meg a nagy rangadót

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Juventus–Milan 2–0 (0–0)

Torino, Allianz Stadion, 41 000 néző. Vezette: Massa

Juventus: Di Gregorio – McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso – Locatelli, K. Thuram (Fagioli, 83.) – Yildiz (Weah, a szünetben), Koopmeiners (Douglas Luiz, 75.), Mbangula (Adzsics, 90.) – Nico González (Vlahovics, 83.). Vezetőedző: Thiago Motta

Milan: Maignan – Emerson Royal (Camarda, 75.), Tomori, Gabbia, Théo Hernandez – Bennaszer (Álex Jiménez, 63.), Y. Fofana, Reijnders (Terracciano, 80.) – Musah, T. Abraham (Jovics, 80.), Leao. Vezetőedző: Sérgio Conceicao

Gólszerző: Mbangula (59.), Weah (63.)

A BAJNOKOK LIGÁJA-INDULÁSÉRT zajló versenyfutás fontos állomásának lehet tekinteni a Juventus és a Milan torinói rangadóját, hiszen a fordulót az ötödik, illetve hetedik helyen kezdő két nagy csapat a hazai porondon már leginkább csak a négy közé jutást tűzheti ki célul a Napoli, Inter, Atalanta hármas mögött. Thiago Motta Juve-edző meccs előtti szavaival ellentétben Dusan Vlahovics mégsem volt ott a „zebrák” kezdőcsapatában (feladatkörét Nicolás González vette át), ellentétben a „fél lábbal” már a Manchester Citynél lévő Andrea Cambiaso igen. A Milan támadósorából eltiltás miatt Álvaro Morata, sérülés miatt Christian Pulisic hiányzott, a csúcsék így Tammy Abraham volt.

Az első számottevő lehetőség a Juve előtt adódott, pontosabban Teun Koopmeiners úgy érezte, megpróbál tüzelni 22 méterről, és veszélyes is volt a ballábas lövése, csapódott lefelé a labda, de így is kevéssel fölé ment. A 20. percben a túloldalon ügyes trükkel próbálkozott a Milan, Théo Hernandez szögletére a túloldalról futott be középre Tijjani Reijnders, le is maradt róla mindenki, szabadon lőhetett, de a sűrű tömegben blokkolták a kísérletét. Nagy volt a tempó és pörgős a meccs, a 27. percben egy akción belül Rafael Leao (védett Michele Di Gregorio) és Hernandez (blokkoltak a védők) is betalálhatott volna, a kontratámadásból pedig González, de ő elkörülményeskedte a helyzetet. A 36. percben pedig Andrea Cambiaso remek passza ziccerbe juttatta Kenan Yildizt, akinek jobblábas lövését védte Mike Maignan – jobban is eltalálhatta volna a labdát a török szélső.

Yildiz volt az első félidőben a hazaiak legveszélyesebb támadója, így aztán némi meglepetéssel szolgált a szünetben Thiago Motta, hogy épp őt hívta le, hogy beküldhesse Timothy Weaht. Igaz, a második játékrész elején azonnal nagy helyzete volt az 1995-ben Milan-játékosként aranylabdás George Weah fiának, a Maignanról kijött labdát pedig Koopmeiners is belőhette volna, de azt a próbálkozást is védte a francia válogatott kapus. Az 59. percben viszont már ő sem menthette meg a Milant. A szerencse is a Juve mellé állt, mert González lekészített labdáját a belga Samuel Mbangula úgy lőtte be a léc alá 11 méterről, hogy a labda védhetetlenül megpattant Emerson Royal jobb lábfején. Öt perccel később pedig jött a Juve második csapása, Weah duplázta meg az előnyt, miután egy az egyben megcsinálta balra a cselt Fikayo Tomori mellett, majd hét méterről ballal laposan a hosszú, bal alsó sarokba helyezett. Csak ráérzett erre a Yildiz–Weah cserére Thiago Motta…

A meccs hátralévő részét magabiztosan „menedzselte” a Juventus, a Milan minden erőfeszítése ellenére jelentős gólhelyzetet sem tudott kialakítani. A hajrára Vlahovics is beállt a Juvéba, rá is figyelni kellett, így túlságosan ki sem támadhatott a Milan. Nem tudták pótolni fontos hiányzóikat a vörös-feketék, a Juve megérdemelten nyert. 2–0